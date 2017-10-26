Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Однокурсник сбившей людей «мажорки» из Харькова открыл стрельбу по прохожим
Весь мир
Видеодайджест новостей, вечер 26 октября 2017 года
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Видеодайджест новостей, вечер 26 октября 2017 года

    Новая база ВМФ РФ на Курилах. Поклонская ответила Собчак на слова о генетическом отребье. В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука.
    18:08 26 Октября 2017
    60

     

    Новая база ВМФ России на Курилах

    Видеодайджест новостей, вечер 26 октября 2017 года

    Новая база военно-морского флота России появится на Курилах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
    По словам сенатора, база сможет принимать любые корабли. Работы по созданию соответствующей инфраструктуры будут начаты в ближайшее время. В комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что в первую очередь на Курилах необходимо будет установить хорошую оборонительную сеть. Речь идет о новейших средствах противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также ракетных комплексах береговой обороны «Бал» и «Бастион».
    «Уверен, эти комплексы вызовут не просто озабоченность и возмущение у американцев, они вызовут у их командования нервный тик», — сказал Дандыкин в комментарии ФАН.
     

    Поклонская ответила Собчак на слова о генетическом отребье

    Наталья Поклонская

    Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила Ксении Собчак на слова о генетическом отребье. Такое малоприятное определение Собчак дала соотечественникам. При этом популярная ведущая и с недавних пор кандидат в президенты сделала оговорку: это, мол, применимо и ко мне.
    «Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть», — заявила Поклонская.
    А депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул: Собчак выступает кандидатом в президенты для тех, кто придерживается с откровенно русофобской точки зрения.
    Милонов поддержал Поклонскую: «Наталья Владимировна просто должна понять, что в России есть плюрализм мнений. К сожалению, есть не только 99% людей, но есть еще и 1%, который принадлежит ко всем видам меньшинств, ко всем видам как раз не генетического, а политического отребья. Так что не надо так сильно переживать. Самое главное — не надо воспринимать слова Ксении Анатольевны как слова серьезного федерального политика».
     

    В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука

    Мосийчук

    Украинские следователи назвали три основные версии взрыва в Киеве. Как и ожидалось, среди них оказалась «рука Москвы». Ее официальный Киев, как правило, находит при расследовании любого резонансного преступления.
    Итак, по одной из версий, к взрыву, в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук, а два человека погибли, якобы причастны российские спецслужбы. Также следствие допускает, что произошло покушение на Мосийчука из-за его политической и общественной деятельности. Согласно третьей версии, речь идет о покушении по личным мотивам. Нужно сказать, что сам раненый депутат уверен, что на него покушались российские спецслужбы. Напомним, взрыв произошел накануне вечером, когда Мосийчук выходил из офиса телеканала «Эспресо» в Киеве.
     

    Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

    Михаил Саакашвили

    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил власти Украины в совершении переворота и даже употребил термин «шабаш на крови». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.
    Саакашвили заявил, что отныне будет жить в палаточном лагере возле Верховной рады, поскольку там безопаснее. Такую позицию он считает более демократичной. Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на воскресенье, 29 октября, новое массовое собрание в палаточном городке у здания Рады. Акция начнется в 12 часов дня. Участие в ней примут, как уверяют организаторы, десятки тысяч недовольных киевлян.
     

    Армия Сирии полностью отбила у ИГ1 насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор

    Видеодайджест новостей, вечер 26 октября 2017 года

    Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ полностью отбили у террористов «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. ред.) стратегически важную насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор. Накануне террористов удалось окружить с трех сторон в районе Т-2. Армия Сирии действовала при поддержке ВКС РФ. Также в операции участвовали ливанское движение «Хезболла» и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Оглавление
    Закрыть
    Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
    Популярное на сайте
    Читайте нас в соцсетях
    Самое обсуждаемое
    Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

    Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

    13:47   26 Октября 2017
    827
    Мэр Самары ушел в отставку

    Мэр Самары ушел в отставку

    12:10   26 Октября 2017
    163
    СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

    СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

    9:06   26 Октября 2017
    4686
    Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

    Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

    3:36   26 Октября 2017
    293