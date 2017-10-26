Видеодайджест новостей, вечер 26 октября 2017 года

Новая база ВМФ России на Курилах Новая база военно-морского флота России появится на Курилах. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По словам сенатора, база сможет принимать любые корабли. Работы по созданию соответствующей инфраструктуры будут начаты в ближайшее время. В комментарии Федеральному агентству новостей военный эксперт Василий Дандыкин сообщил, что в первую очередь на Курилах необходимо будет установить хорошую оборонительную сеть. Речь идет о новейших средствах противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также ракетных комплексах береговой обороны «Бал» и «Бастион». «Уверен, эти комплексы вызовут не просто озабоченность и возмущение у американцев, они вызовут у их командования нервный тик», — сказал Дандыкин в комментарии ФАН.

Поклонская ответила Собчак на слова о генетическом отребье Наталья Поклонская ответила Ксении Собчак на слова о генетическом отребье. Такое малоприятное определение Собчак дала соотечественникам. При этом популярная ведущая и с недавних пор кандидат в президенты сделала оговорку: это, мол, применимо и ко мне. Депутат Госдумына слова о генетическом отребье. Такое малоприятное определение Собчак дала соотечественникам. При этом популярная ведущая и с недавних пор кандидат в президенты сделала оговорку: это, мол, применимо и ко мне. «Авансом скажу до самого марта следующего года: народ, Ксения, не «генетическое отребье», не «быдло», как Вы «ласково» любите его называть», — заявила Поклонская. А депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью Федеральному агентству новостей подчеркнул: Собчак выступает кандидатом в президенты для тех, кто придерживается с откровенно русофобской точки зрения. Милонов поддержал Поклонскую: «Наталья Владимировна просто должна понять, что в России есть плюрализм мнений. К сожалению, есть не только 99% людей, но есть еще и 1%, который принадлежит ко всем видам меньшинств, ко всем видам как раз не генетического, а политического отребья. Так что не надо так сильно переживать. Самое главное — не надо воспринимать слова Ксении Анатольевны как слова серьезного федерального политика».

В Киеве назвали три версии покушения на депутата Мосийчука Украинские следователи назвали три основные версии взрыва в Киеве. Как и ожидалось, среди них оказалась «рука Москвы». Ее официальный Киев, как правило, находит при расследовании любого резонансного преступления. Итак, по одной из версий, к взрыву, в результате которого получил ранения народный депутат Игорь Мосийчук, а два человека погибли, якобы причастны российские спецслужбы. Также следствие допускает, что произошло покушение на Мосийчука из-за его политической и общественной деятельности. Согласно третьей версии, речь идет о покушении по личным мотивам. Нужно сказать, что сам раненый депутат уверен, что на него покушались российские спецслужбы. Напомним, взрыв произошел накануне вечером, когда Мосийчук выходил из офиса телеканала «Эспресо» в Киеве.

Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!» Михаил Саакашвили Федерального агентства новостей с места событий. Бывший президент Грузии обвинил власти Украины в совершении переворота и даже употребил термин «шабаш на крови». Об этом сообщает корреспондентс места событий. Саакашвили заявил, что отныне будет жить в палаточном лагере возле Верховной рады, поскольку там безопаснее. Такую позицию он считает более демократичной. Экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал на воскресенье, 29 октября, новое массовое собрание в палаточном городке у здания Рады. Акция начнется в 12 часов дня. Участие в ней примут, как уверяют организаторы, десятки тысяч недовольных киевлян.

Армия Сирии полностью отбила у ИГ1 насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ полностью отбили у террористов «Исламского государства» (запрещенная в России организация — прим. ред.) стратегически важную насосную станцию Т-2 в провинции Дейр эз-Зор. Накануне террористов удалось окружить с трех сторон в районе Т-2. Армия Сирии действовала при поддержке ВКС РФ. Также в операции участвовали ливанское движение «Хезболла» и афганское шиитское ополчение «Лива Фатимийюн».

1 Организация запрещена на территории РФ.