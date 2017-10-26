Экспертиза не нашла в крови Марьянова следов алкоголя — СМИ

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Москва, 26 октября. В крови скончавшегося 15 октября российского актера Дмитрия Марьянова следов алкоголя обнаружено не было, что подтверждает документ с окончательными результатами исследования крови.

Ряд СМИ сообщал ранее, что в крови актера Дмитрия Марьянова было обнаружено 0,32 промилле алкоголя, однако эта информация не соответствует действительности. По данным РЕН ТВ, в результатах исследования указано 0 промилле. Известно, что гистология образцов тканей будет готова позже, что позволит узнать, какие препараты вводились актеру сотрудниками РФ «Феникс» в подмосковной Лобне.

Необходимой лицензии на оказание услуг у данной организации не было. Об этом сообщила глава пресс-службы Росздравнадзора Ольга Малева. СКР расследует уголовное дело, которое было возбуждено по факту причинения смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Отметим, что кроме самого руководителя медцентра среди персонала не было сотрудников, имеющих диплом о медицинском образовании.