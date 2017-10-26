В Конгрессе США хотят наказать Россию за мир в Абхазии и Южной Осетии

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В Конгрессе Соединенных Штатов Америки призвали Россию к прекращению якобы «оккупации» Южной Осетии и Абхазии. Соответствующий проект закона подготовили члены Палаты представителей Конгресса США и внесли на днях на рассмотрение в комитет по иностранным делам. В документе, с которым ознакомились в редакции Федерального агентства новостей, говорится, что Абхазия и Южная Осетия якобы находятся под российской оккупацией. При этом, как заявлял ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, Грузия «всю вину за происходящее хочет возложить на Российскую Федерацию, но это не получится».

Авторы проекта — республиканец Тед По и демократ Джин Грин — в документе подчеркивают, что сотрудничество между Тбилиси и Вашингтоном является стратегически важным «ввиду того, что Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Грузией в 1992 году на основании независимости от Советского Союза в 1991 году».

«В свою очередь, грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии остаются под российской оккупацией», — отмечается в законопроекте.

По этой причине авторы документа предлагают поддерживать «приверженность Грузии к мирному урегулированию спора с Россией».

«[Палата представителей] призывает к прекращению оккупации Россией суверенной территории Грузии», — говорится в тексте документа.

Палата представителей также поддерживает членство Грузии в НАТО.

Снова виновата Россия

Летом 2017 года активисты и представители НКО Грузии провели в селе Собиси Горийского района Грузии, что на границе с Южной Осетией, акцию протеста против «агрессивных действий» России и «ползучей оккупации». Дело в том, что ранее Южная Осетия установила баннер с обозначением госграницы республики. В свою очередь, Грузия отказалась принимать участие в данном мероприятии, по этой причине Цхинвал провел линию границы в одностороннем порядке по аналогии с тем, как проходили границы Юго-Осетинской автономной области ГССР.

Как заявил ранее глава МИД России Сергей Лавров, все проблемы в отношениях между Тбилиси и Цхинвалом должны решаться исключительно в рамках Женевских дискуссий.

«Вот уже много раундов подряд обсуждаются конкретные предложения, которые закрепляли бы обязательства неприменения силы. Грузинская делегация, к сожалению, тормозит их принятие, потому что всю вину за происходящее хочет возложить на Российскую Федерацию, но это не получится», — прокомментировал Лавров.

Известный политик, экс-председатель грузинского парламента Нино Бурджанадзе ранее также заявляла, что вторжение Грузии на территорию Южной Осетии в ночь на 8 августа 2008 года было следствием политического решения тогдашнего президента Михаила Саакашвили, а также некоторых сил на Западе, в том числе США.

«Разумеется, западным политикам и средствам массовой информации очень удобно использовать эту историю, чтобы показать Россию исключительно в черном цвете», — сообщила Бурджанадзе в одном из интервью.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в таком случае нужно призвать Америку освободить от оккупации мексиканские территории — Техас и Калифорнию (ныне штаты США).