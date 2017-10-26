Курды в Бельгии и Австрии выступили против атаки Ирака на Курдистан

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Вена, 26 октября. Курдская диаспора в Австрии и Бельгии осудила агрессию Багдада против Эрбиля.

Курдские источники сообщили, что многотысячная демонстрация прошла в Вене перед посольством США, участники митинга выступили против безразличия Вашингтона и международного сообщества к агрессивным действиям, совершаемым иракскими войсками против народа Курдистана. Демонстранты пытались обратить внимание американских дипломатов на зверства, совершаемые ополченцами «Хашд аш-Шааби» по отношению к курдам.

Курдская диаспора провела аналогичное мероприятие в Брюсселе, выразив свою поддержку курдскому народу, особенно жителям населенных пунктов Киркук и Туз Хурмату, которые были захвачены шиитскими ополченцами.