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Курды в Бельгии и Австрии выступили против атаки Ирака на Курдистан
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    Курды в Бельгии и Австрии выступили против атаки Ирака на Курдистан

    17:35  26 Октября 2017
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    Курды в Бельгии и Австрии выступили против атаки Ирака на Курдистан

    Вена, 26 октября. Курдская диаспора в Австрии и Бельгии осудила агрессию Багдада против Эрбиля.

    Курдские источники сообщили, что многотысячная демонстрация прошла в Вене перед посольством США, участники митинга выступили против безразличия Вашингтона и международного сообщества к агрессивным действиям, совершаемым иракскими войсками против народа Курдистана. Демонстранты пытались обратить внимание американских дипломатов на зверства, совершаемые ополченцами «Хашд аш-Шааби» по отношению к курдам.

    Курдская диаспора провела аналогичное мероприятие в Брюсселе, выразив свою поддержку курдскому народу, особенно жителям населенных пунктов Киркук и Туз Хурмату, которые были захвачены шиитскими ополченцами.

    Курды в Бельгии и Австрии выступили против атаки Ирака на Курдистан

    Автор: Алексей Громов
    #австрия #курды #ирак #бельгия
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