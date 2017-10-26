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Басурин подтвердил, что в Донецке произошел взрыв
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    Басурин подтвердил, что в Донецке произошел взрыв

    17:49  26 Октября 2017  /обновлено: 18:36  26 Октября 2017
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    Басурин подтвердил, что в Донецке произошел взрыв

    Донецк, 26 октября. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин подтвердил информацию о том, что в Донецке в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв.

    «Взрыв был. Подтверждаю. Причину не знаю», — приводит RT комментарий Басурина.

    По его словам, в настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

    Напомним, ранее стало известно, что в центре Донецка в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. В результате инцидента на Красноармейской улице три человека получили ранения. В настоящее время происходит эвакуация жильцов. Предварительной версией произошедшего назвали взрыв газа.

    Автор: Федор Веснин
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