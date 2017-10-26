Басурин подтвердил, что в Донецке произошел взрыв

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Донецк, 26 октября. Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин подтвердил информацию о том, что в Донецке в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв.

«Взрыв был. Подтверждаю. Причину не знаю», — приводит RT комментарий Басурина.

По его словам, в настоящее время правоохранительные органы занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Донецка в многоэтажном жилом доме прогремел взрыв. В результате инцидента на Красноармейской улице три человека получили ранения. В настоящее время происходит эвакуация жильцов. Предварительной версией произошедшего назвали взрыв газа.