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Политика
Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече на саммите АТЭС во Вьетнаме
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    Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече на саммите АТЭС во Вьетнаме

    17:43  26 Октября 2017
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    Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече на саммите АТЭС во Вьетнаме

    Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о личной встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По данным пресс-службы, Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече, которая должна состояться в первой половине ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество во Вьетнаме.

    Накануне Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК, передает телеканал «360».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #си цзиньпин #россия #китай #кнр
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