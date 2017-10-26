Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече на саммите АТЭС во Вьетнаме
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Москва, 26 октября. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились о личной встрече на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По данным пресс-службы, Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились о личной встрече, которая должна состояться в первой половине ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество во Вьетнаме.
Накануне Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК, передает телеканал «360».