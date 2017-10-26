Российский вертолет с главой «Арктикугля» упал в Норвегии: стали известны подробности

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Москва, 26 октября. Российский вертолет с восьми людьми на борту, среди которых был глава «Арктикугля», упал в море в Норвегии, передают источники Федерального агентства новостей.

Как сообщают источники, вертолет ФГУП «Арктикуголь» находился в лизинге. Целью полета был законсервированный поселок Пирамида, где раньше был рудник.

На борту воздушного судна был гендиректор «Арктикугля» и его сотрудники. Это была деловая поездка. Обратно вертолет возвращался почти пустым — пять человек экипажа и трое ученых, которые к ним подсели. Личности ученых не известны.

В 15.04 по местному времени вертолет сообщил о готовности к посадке, а в 15.06 пропал со связи. В настоящее время борт ищут уже не только спасатели, но и береговая охрана.