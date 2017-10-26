Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Однокурсник сбившей людей «мажорки» из Харькова открыл стрельбу по прохожим
Происшествия
Российский вертолет с главой «Арктикугля» упал в Норвегии: стали известны подробности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Российский вертолет с главой «Арктикугля» упал в Норвегии: стали известны подробности

    17:32  26 Октября 2017
    589

    Российский вертолет с главой «Арктикугля» упал в Норвегии: стали известны подробности

    Москва, 26 октября. Российский вертолет с восьми людьми на борту, среди которых был глава «Арктикугля», упал в море в Норвегии, передают источники Федерального агентства новостей.

    Как сообщают источники, вертолет ФГУП «Арктикуголь» находился в лизинге. Целью полета был законсервированный поселок Пирамида, где раньше был рудник.

    На борту воздушного судна был гендиректор «Арктикугля» и его сотрудники. Это была деловая поездка. Обратно вертолет возвращался почти пустым — пять человек экипажа и трое ученых, которые к ним подсели. Личности ученых не известны.

    В 15.04 по местному времени вертолет сообщил о готовности к посадке, а в 15.06 пропал со связи. В настоящее время борт ищут уже не только спасатели, но и береговая охрана.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #самолет #норвегия #падение #арктикуголь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        827
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        163
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4686
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        293