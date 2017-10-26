Работа под заказ виновника: эксперт о том, почему Нидерланды засекретили причину гибели MH17

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Представитель госсовета Нидерландов Герт-Ян Клапвик объявил о решении властей засекретить ряд документов, связанных с крушением Boeing MH17 над Украиной летом 2014 года.

«Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов», — сказал чиновник.

Политолог и публицист Леонид Крутаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал решение Нидерландов политизированным.

«Все результаты экспериментов, которые российская сторона пыталась приобщить к делу, в том числе результаты экспериментов «Алмаз-Антея», оказались проигнорированы. А они показали, что взрыв произошел рядом с кабиной, определил характер осколков и угол их полета, и так далее (согласно версии специалистов концерна, Boeing был сбит с подконтрольной украинским военным территории – прим ФАН). Вся эта политическая фальшивка о том, что «Бук» (зенитный ракетный комплекс) перемещался, а затем эта версия якобы подтверждалась снимками, опубликованными в Facebook, выглядит комично. Но это делает очевидным тот факт, что работа велась под строгий заказ конкретного виновника. Засекречивание документов — прямое доказательство того, что от общественности что-то скрывается. Это относится и к введению Украины в состав комиссии по расследованию инцидента. Украина виновата в произошедшем изначально, поскольку самолет был сбит на украинской территории. Украинский кризис, Донецк, Луганск, это уже дело десятое, согласно нормам международного права, Украина однозначно виновата», — рассуждает Крутаков.

Крутаков напомнил, что судебные процессы, разбирательство которых ведет международный трибунал, нередко бывают политизированы: выбираются нужные свидетели, которые дают те показания, которые необходимы одной их сторон. При этом сам процесс активно освещается в средствах массовой информации.

«Реальные виновники сознательно скрываются следствием. Почему не принимают к сведению результаты экспертизы «Алмаз-Антея»? Любое расследование, заинтересованное в получении объективных результатов, должно принимать результаты любых экспертиз», — продолжает политический аналитик.

Он напомнил, что США также не предоставили снимки со спутника, а они у Америки почти наверняка есть, поскольку в тот момент в Донбассе шли боевые действия. Также Крутаков подчеркнул, что обломки Boeing начали собирать лишь через некоторое время, в это время украинская сторона вела минометный обстрел территории, где находились обломки самолета.

«Все было сделано для того, чтобы похоронить расследование. И засекречивание — это просто роспись преступника. «Мы не хотим, чтобы общественность знала какие-то данные о виновных». Но если же следствие обвиняет Россию или другую сторону (ДНР), то оно должно наоборот раскрыть все данные и показать, что является виновником. А если документы скрывают, это значит, что реальные обстоятельства не соответствуют официально озвученной версии», — заключает Крутаков.

По словам эксперта, крушение Boeing MH17 также было использовано как повод для принятия Европой санкций против России.

«Барак Обама подписал указ о санкциях против России, а Европа долго от этого отказывалась. Взрыв и освещение этого события в западных СМИ вынудили Европу подписать санкции на фоне общественного негодования. Самолет в этом плане свое дело сделал. Теперь от этих санкций отказаться сложно, назад никто не отыгрывает, все играют в крокодилов», — говорит Леонид Крутаков.

По словам Крутакова, объективная причина трагедии может быть озвучена только в том случае, если США вдруг выключатся из мирового политического процесса.

«В трибунале сидят люди, представляющие свои государства, они взяли на себя ответственность. И вдруг задним числом они признаются, что предыдущая версия была лживой, а на самом деле в трагедии виноваты другие люди. Они сразу подпишут себе смертный приговор, я имею в виду, в политическом плане. Руководству этих стран больше никогда ничего не доверят», — рассуждает эксперт.

По его словам, рассекретить документы может масштабная смена режимов в странах Европы.

«Или лет через 30, когда все забудут о трагедии, документы извлекут из архивов и рассекретят, и правда всплывет наружу», — подытожил Крутаков.

Как сообщала Газета.ru, по версии Нидерландов, самолет был сбит ракетой 9М38. Комиссия пришла к выводу о том, что в тот момент существовали достаточные основания для того, чтобы закрыть воздушное пространство над Восточной Украиной, но Киев на это не пошел.