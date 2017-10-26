Хама: ВКС РФ поддерживают наступление САА на бастион «Джебхат ан-Нусры» Раджан

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Хама, 26 октября. Сирийские войска при поддержке ВКС РФ зачистили от боевиков «Джебхат ан-Нусры» район Джубб Аль-Абьяд.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщает, что российские военные летчики обеспечили сирийской армии наступление на еще один населенный пункт на северо-востоке провинции Хама, захваченный боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России). После уничтожения укрепленных точек джихадистов на подступах к поселению армейцы пробили оборону экстремистов и вошли в населенный пункт.

Отмечается, что сейчас правительственные войска готовятся к штурму крупного оплота «Ан-Нусры» Раджана. Целью военной операции является обеспечение полной безопасности трассы Итрия-Ханассер.

1 Организация запрещена на территории РФ.