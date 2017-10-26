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Политика
Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука: «Они сами его взорвали»
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    Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука: «Они сами его взорвали»

    17:40  26 Октября 2017  /обновлено: 18:06  26 Октября 2017
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    Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука:«Они сами его взорвали»

    Грозный, 26 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отверг озвученные на Украине обвинения в его причастности к покушению на украинского парламентария Игоря Мосийчука, пострадавшего накануне в Киеве при взрыве. 

    Накануне вечером в Киеве произошел взрыв — сработало устройство, заложенное в мотоцикл. При инциденте пострадал украинский парламентарий Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Депутат Рады и еще ряд чиновников заявили о причастности к взрыву главы Чечни Рамзана Кадырова. 

    «Сейчас в Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, «след Кадырова» и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», — прокомментировал Кадыров, отвергая всякие обвинения.

    Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука:«Они сами его взорвали»

    Глава Чечни подчеркнул, что за обвинениями в его адрес стоит желание Украины привлечь внимание западных СМИ.

    «Там такие, как Мосийчук, нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины», — сказал Кадыров, его слова приводит «Интерфакс»

    Украинские власти квалифицировали взрыв в Киеве как теракт, следствие ведут сотрудники СБУ.  Спикер Кремля Дмитрий Песков также ответил на выпады со стороны Украины, назвав их «абсолютно голословными обвинениями». 

    Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука:«Они сами его взорвали»

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #взрыв #мосийчук #кадыров
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