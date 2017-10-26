Кадыров опроверг причастность к покушению на Мосийчука: «Они сами его взорвали»

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Грозный, 26 октября. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отверг озвученные на Украине обвинения в его причастности к покушению на украинского парламентария Игоря Мосийчука, пострадавшего накануне в Киеве при взрыве.

Накануне вечером в Киеве произошел взрыв — сработало устройство, заложенное в мотоцикл. При инциденте пострадал украинский парламентарий Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. Депутат Рады и еще ряд чиновников заявили о причастности к взрыву главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Сейчас в Украине говорят, что в покушении на депутата Мосийчука замешана Чеченская Республика, «след Кадырова» и тому подобное. Они стопроцентно сами его взорвали», — прокомментировал Кадыров, отвергая всякие обвинения.

Глава Чечни подчеркнул, что за обвинениями в его адрес стоит желание Украины привлечь внимание западных СМИ.

«Там такие, как Мосийчук, нужны, чтобы показать всему миру, что из себя представляет руководство Украины», — сказал Кадыров, его слова приводит «Интерфакс».

Украинские власти квалифицировали взрыв в Киеве как теракт, следствие ведут сотрудники СБУ. Спикер Кремля Дмитрий Песков также ответил на выпады со стороны Украины, назвав их «абсолютно голословными обвинениями».