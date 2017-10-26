Три человека пострадали при взрыве в центре Донецка
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Донецк, 26 октября. Три человека пострадали при взрыве в подъезде дома в центре Донецка, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах Донецкой народной республики.
Инцидент произошел в доме номер 84 по улице Красноармейской в Донецке. В результате взрыва, вероятно, сложилось два этажа. Информация уточняется.
В результате три человека пострадали. На данный момент проводится эвакуация раненых.
Предварительной версией произошедшего назван взрыв газа.