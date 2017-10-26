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Происшествия
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Три человека пострадали при взрыве в центре Донецка
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    Три человека пострадали при взрыве в центре Донецка

    17:16  26 Октября 2017  /обновлено: 17:34  26 Октября 2017
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    Три человека пострадали при взрыве в центре Донецка

    Донецк, 26 октября. Три человека пострадали при взрыве в подъезде дома в центре Донецка, сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах Донецкой народной республики.

    Инцидент произошел в доме номер 84 по улице Красноармейской в Донецке. В результате взрыва, вероятно, сложилось два этажа. Информация уточняется.

    В результате три человека пострадали. На данный момент проводится эвакуация раненых.

    Предварительной версией произошедшего назван взрыв газа.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #взрыв #донецк #пострадавшие #дом
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