Путин призвал повысить безопасность интернет-инфраструктуры России

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Москва, 26 октября. Необходимо повысить безопасность инфраструктуры российского сегмента Интернета. Об этом в четверг заявил глава государства Владимир Путин, который принял участие в заседании Совета безопасности Российской Федерации.

«Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты», — подчеркнул президент.

Как отметил Путин, государство должно бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей и оправдания терроризма. Однако речь не идет об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети.

«Также жестко в рамках закона нужно действовать в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях», — отметил российский лидер.

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году сотрудники ФСБ России смогли предотвратить на территории страны более 40 терактов.