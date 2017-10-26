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Путин призвал повысить безопасность интернет-инфраструктуры России
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    Путин призвал повысить безопасность интернет-инфраструктуры России

    18:00  26 Октября 2017
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    Путин призвал повысить безопасность интернет-инфраструктуры России

    Москва, 26 октября. Необходимо повысить безопасность инфраструктуры российского сегмента Интернета. Об этом в четверг заявил глава государства Владимир Путин, который принял участие в заседании Совета безопасности Российской Федерации.

    «Следует повысить безопасность и устойчивость работы инфраструктуры российского сегмента Интернета, если для этого потребуется — принять дополнительные нормативные акты», — подчеркнул президент.

    Как отметил Путин, государство должно бороться с теми, кто использует информационное пространство для пропаганды радикальных идей и оправдания терроризма. Однако речь не идет об ограничении доступа законопослушных граждан к ресурсам глобальной сети.

    Путин призвал повысить безопасность интернет-инфраструктуры России

    «Также жестко в рамках закона нужно действовать в отношении других лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях», — отметил российский лидер.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году сотрудники ФСБ России смогли предотвратить на территории страны более 40 терактов.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #интернет
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