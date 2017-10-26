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Сирия не может закупить медоборудование из-за санкций Запада, пока ЕС снабжает боевиков гумпомощью
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    Сирия не может закупить медоборудование из-за санкций Запада, пока ЕС снабжает боевиков гумпомощью

    17:29  26 Октября 2017
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    Сирия не может закупить медоборудование из-за санкций Запада

    Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России, в ходе сегодняшнего брифинга коснулась, в частности, проблемы гуманитарной ситуации в Сирии. По ее словам, жители отдельных районов арабской республики в настоящее время остро нуждаются не только в поставках продовольствия, но и в получении квалифицированной медпомощи. Причина заключается в том, что во многих больницах отсутствует необходимое медицинское оборудование, а также нужное количество расходных материалов.

    Эта проблема обсуждалась в ходе трехсторонней встречи представителей САР, РФ и ООН. Российская сторона в рамках данного заседания поставила вопрос о немедленном направлении гуманитарных конвоев в определенные регионы Сирии, в том числе, например, в Восточную Гуту, отметила Мария Захарова. Она также подчеркнула, что данное оборудование очень необходимо сирийцам для того, чтобы спасать жизни людей в особо тяжелых случаях, однако сами власти страны не имеют возможности закупить его по причине санкций со стороны Запада. Жесткие экономические ограничения, введенные Соединенными Штатами и некоторыми европейскими государствами против официального Дамаска, попросту блокируют транзакции на приобретение нужных технических устройств.

    Мария Захарова

    Таким образом, Вашингтон и его союзники зачастую не просто игнорируют отдельные освобожденные районы, нуждающиеся в гумпомощи, но даже препятствуют общему улучшению гуманитарной ситуации в САР. Об этом в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН) заявил полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

    «Вопрос о необходимости оказания гуманитарной помощи Сирии поднимался неоднократно, особенно в период последних двух лет, когда 30-го сентября 2015-го года на базе «Хмеймим» разместилась воздушная группировка ВКС РФ. С началом их операции против боевиков «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) активизировалась также и гуманитарная деятельность российской стороны в САР. Немало грузов было доставлено и доставляются из России, все они распределяются справедливо и, естественно, приносят большую пользу населению Сирии, которое остро нуждается в продуктах питания и самых необходимых повседневных предметах».

    Гумпомощь РФ жителям Сирии

    Западные же конвои, прибывавшие в Сирию, если и приносили пользу простым сирийцам, то незначительную, а иногда даже, напротив, работали во вред, становясь добычей для террористов, отмечает эксперт.

    «Да, некие гуманитарные колонны шли и из западных государств, но они были немногочисленны. Кроме того, значительная часть грузов попадала в руки исламистов. Соответственно, для населения толку от такой помощи не было никакого. После того как правительственные войска САР и ВКС РФ освобождали отдельные районы Сирии, военнослужащие САА затем находили на складах боевиков остатки гуманитарных грузов, которые посылали из европейских стран. При всем при этом Великобритания как-то даже обвинила Россию в том, что она не оказывает гуманитарную помощь. Тогда официальный представитель нашего Министерства обороны Игорь Конашенков в достаточно резкой форме ответил, чтобы Лондон сопоставил масштабы поставок и осознал, кто из них на самом деле никак не помог сирийским гражданам».

    Боевики сирийских антиправительственных группировок

    По мнению Андрей Кошкина, западные государства вместо введения санкций в отношении Сирии, где и без того бушует кризис, должны сконцентрироваться на гуманитарной работе. Более того, это может благоприятно сказаться и на их собственной жизни. Так, например, значительное улучшение условий для жизни в САР позволит сирийским беженцам, проживающим сейчас в Европе, вернуться в родную страну. Это, в свою очередь, решит острый на Западе вопрос с эмигрантами.  

    «Сирию нужно поднимать и в экономическом плане, стране нужны инвесторы из заграницы. Средства необходимо вкладывать, прежде всего, в социальный и экономический секторы. Европейские государства сейчас больше озабочены притоком беженцев, но им нужно сконцентрировать усилия на гуманитарной деятельности. Европе стоит подумать о том, как создать для них благоприятные условия на родине, в том числе в Сирии. Тогда они наконец смогут вернуться обратно домой».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Егор Баренцев
    #россия #сша #сирия #великобритания #иг #дамаск #хмеймим #вкс рф #игил #мария захарова #игорь конашенков #восточная гута
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