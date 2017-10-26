Американские СМИ: Этот самолет сделает ВКС РФ еще более смертоносными

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Москва, 26 октября. Самолет с обратной стреловидностью крыла СР-10, который был разработан российским предприятием «КБ Современные Авиационные Технологии», является уникальным летательным аппаратом, которым заинтересовались ВКС РФ. Об этом пишет американское издание The Nationlal Interest в статье с заголовком «Этот самолет может сделать ВКС России еще более смертоносными».

По данным издания, в 2018 году ВКС РФ получат первую партию самолетов СР-10, которые придут на смену старым учебно-боевым самолетам Аэро Л-39 «Альбатрос».

СР-10 дебютировал в нынешнем году на авиасалоне МАКС-2017. Самолет станет недорогим промежуточным реактивным тренажером для ВКС РФ, который заполнит пробел между основным учебным самолетом Як-152 и реактивным тренажером Як-130.

Кроме того, «КБ Современные Авиационные Технологии» приступило к созданию беспилотной версии СР-10, которая будет называться АР-10 «Аргумент». Беспилотный реактивный самолет будет способен осуществлять любые боевые задачи, начиная от сбора разведданных до нанесения ударов по наземным целям.

Издание отмечает, что «КБ Современные Авиационные Технологии» является частной компанией, что «демонстрирует высокий уровень развития частных инновационных технологий в России», о чем также свидетельствует контракт с Минобороны РФ на поставку самолетов СР-10.