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Дейр эз-Зор: армия Сирии зачистила от ИГ район Уммал и остров Сакр
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    Дейр эз-Зор: армия Сирии зачистила от ИГ район Уммал и остров Сакр

    17:11  26 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: армия Сирии зачистила от ИГ район Уммал и остров Сакр

    Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска Сирии освободили от боевиков «Исламского государства»1 новые кварталы Дейр эз-Зора.

    По данным командования Сирийской арабской армии правительственные войска в ходе массированного наступления освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) очередной квартал в ключевом городе Дейр эз-Зор. Отмечается, что сразу после взятия промышленного района Аль-Синаа был освобожден квартал Уммал.

    Армейцы развили достигнутый успех и выбили исламистов с острова Сакр на реке Евфрат, сообщает источник, который долгое время удерживался боевиками «Халифата» и препятствовал дальнейшему наступлению САА.

    Дейр эз-Зор: армия Сирии зачистила от ИГ район Уммал и остров Сакр

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #саа #дейр эз-зор
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