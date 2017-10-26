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Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к постановочным обстрелам, люди Тымчука «нашли» российские «Грады» в ДНР и ЛНР
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    Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к постановочным обстрелам, люди Тымчука «нашли» российские «Грады» в ДНР и ЛНР

    17:14  26 Октября 2017
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    Донбасс сегодня: ВСУ готовятся к постановочным обстрелам, люди Тымчука «нашли» российские «Грады» в ДНР и ЛНР

    Донбасс, 26 октября. Киевские СМИ получили новый «темник» по Донбассу. 128-ая бригада ВСУ готовится к постановочному обстрелу. Украинские активисты сфабриковали новость о прибытии в Иловайск тяжелой артиллерийской техники из России. Последние новости ДНР и ЛНР — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    За минувшие сутки 18 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории народных республик было выпущено до 350 мин и снарядов. В числе прочего огонь велся и из минометов калибром 120 и 82 мм, что напрямую запрещено минскими соглашениями. Всего бойцы Национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 28 раз.

    В результате обстрела западного пригорода Донецка — поселка Александровка — ранение получил гражданин ДНР 1954 года рождения. Также были повреждены два дома. По данным донецкого военного командования, обстрел велся подразделениями 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    Оперативная обстановка

    Указания сверху

    По информации, поступившей к корреспонденту ФАН от его украинских коллег-журналистов, в редакции ведущих СМИ Киева поступили новые указания из администрации президента. Журналистам дана задача нагнетать информационную истерию в связи с событиями в Донбассе. В противовес этому внутреннюю повестку — а главное, все то, что сейчас происходит на так называемом «Михомайдане» — приказано предать забвению. В случае же, если умолчать о событиях на площади перед Радой не представляется возможным, дана установка стараться максимально дискредитировать Михаила Саакашвили и его последователей.

    Сейчас в Донбасс уже направлены съемочные группы украинских СМИ для выполнения «особых» редакционных заданий. По данным донецких разведчиков, в район села Зайцево прибыла съемочная группа украинского телеканала «1+1». Журналисты «прикомандированы» к 4-му отдельному мотопехотному батальону «Закарпатье», входящему в состав  128-й отдельной горно-пехотной бригады. Им дана установка подбодрить военнослужащих своими репортажами и запустить в медиапространство несколько новых газетных «уток» о героических боях с «террористами».

    В оперативном командовании ДНР заявили, что в ближайшее время ожидают вооруженных провокаций и постановочных обстрелов со стороны указанных подразделений ВСУ.

    Указания сверху

    Самоподрыв бойца ВСУ

    Весьма показательный инцидент произошел позавчера вечером в одном из подразделений 58-й бригады ВСУ. Украинский минометчик подорвал себя в ходе обстрела территории ЛНР. Еще один солдат получит тяжелые ранения.

    По данным луганской военной разведки, во время очередной перезарядки миномета, боеприпас детонировал прямо в стволе орудия.

    «Русские «Грады» под Иловайском

    Украинские активисты «нашли» в ДНР и ЛНР еще одну партию воображаемых российских «Градов». Так, по сообщению группы «Информационное сопротивление», курируемой народным депутатом Дмитрием Тымчуком, за минувшую неделю в Донбасс из России якобы было доставлено 20 единиц  тяжелой армейской техники, включая 4 РСЗО «Град».

    В качестве доказательства люди Тымчука привели лишь предполагаемый путь «поставки» артиллерийской техники. Они утверждают, что та прибыла на железнодорожные станции «Ровеньки» в ЛНР и «Иловайск» в ДНР. При этом никаких фото- и видеосвидетельств, могущих подтвердить факт переброски российских «Градов» в Донбасс, общественности представлено не было.

    Донбасс сегодня:

     

    Донбасс сегодня:

    Автор: Николай Романенко
    #днр #россия #всу #донбасс #украина #лнр
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