Иракские ополченцы отбили у ИГ авабазу и ряд районов под Эль-Каимом

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Багдад, 26 октября. Иракские ополченцы при операции по освобождению города Эль-Каим от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 взяли под контроль авиабазу и ряд районов, говорится в сообщении шиитского ополчения.

Глава иракского правительства Хайдер аль-Абади объявил 26 октября о старте операции по освобождению от боевиков ИГИЛ1 населенных пунктов Эль-Каим и Рава. Аль-Абади назвал города последними форпостами террористов в стране. За первые часы операции иракское ополчение освободило авиабазу Саад.

«Наши силы и силы безопасности при поддержке ВВС армии освободили авиабазу Саад из-под контроля ИГ1 к югу-западу от Эль-Каима на западе провинции Анбар», — сообщили в шиитском ополчении.

В заявлении также отмечается, что под контролем иракских правительственных сил находится район Джабаб и несколько водных долин. Отметим, что оба населенных пункта находятся недалеко от иракско-сирийской границы. Ранее силовики Ирака освободили Эль-Хавиджа после зачистки Мосула от террористов ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.