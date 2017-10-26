Сегодня в Сети: покушение на Мосийчука, задержание Апфельбаум, «Зенит» — «Локомотив»

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Сегодня в Интернете, 26 октября. Покушение на нардепа Игоря Мосийчука, новое задержание по делу Кирилла Серебренникова, крышу стадиона «Санкт-Петербург» закроют перед матчем «Зенит» — «Локомотив».

«Киборг» Мосийчук

Пользователи соцсетей бурно обсуждают покушение на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который известен своими крайне националистическими взглядами и скандальными выходками.

Update: 1 person has died (not identified). Among the injured is also a political scientist Bala. https://t.co/gTlwmyVo4V#Kyiv #explosion — Viktoria (@Ukropo4kA) October 25, 2017

Мосийчук был ранен при срабатывании взрывного устройства, прикрепленного к мотоциклу. Два человека, в том числе охранник нардепа, — погибли. Украинские следователи уже заявили, что в покушении прослеживается «российский след».

Националисты или провокация: эксперт назвал главные мотивы покушения на Мосийчука https://t.co/ubOlSrAMMT pic.twitter.com/tFRRkvJSJs — Andrey (@And_Kiev_And) October 26, 2017

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт», подозреваемых пока нет.

(18+) В сети появилось видео покушения на украинского депутата Игоря Мосийчука: https://t.co/ALrqf2Pn6q pic.twitter.com/GSRlGSYh5p — ЁЖ (@naigolkah) October 26, 2017

Сам Мосийчук рассказал, что выжил благодаря тому, что охранник закрыл его своим телом. Погибший Руслан — в прошлом боец подразделения «Беркут», с которым в времена майдана Мосийчук находился по разные стороны баррикад.

«Он погиб, спасая меня — националиста, — написал Мосийчук на своей странице в Facebook. — Выражаю искренние соболезнования его семье. Никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана».

Российские пользователи соцсетей также отреагировали на историю с Мосийчуком.

«В Киеве взорван нацик-нардеп Игорь Мосийчук», — написал журналист Александр Коц.

В Киеве взорван нацик-нардеп Игорь Мосийчук. Он сейчас в больнице на операции. Тут подробности. https://t.co/Mpt4Dzoijr pic.twitter.com/xs3RLVRaJv — Александр Коц (@sashakots) October 25, 2017

«Мосийчук жив, но о детях навсегда придется забыть», — прокомментировал фото раненого нардепа блогер Нефритовый.

Мосийчук жив, но о детях навсегда придется забыть pic.twitter.com/0l9FH6Fsh4 — ????Нефритовый???????? (@zapvv) October 25, 2017

«Киборг-Мосийчук», — пошутила Маня Папироскина.‏

«Если вы забыли, кто-такой Мосийчук, сильно пострадавший во время взрыва в Киеве, то это тот самый чувак, который стрелял в портрет Кадырова», — напомнил блогер с ником «Шляпа Челентано».

Если вы забыли кто-такой Мосийчук,сильно пострадавший во время взрыва в Киеве,то это тот самый чувак,который стрелял в портрет Кадырова. — Шляпа Челентано (@_Flagman_) October 26, 2017

Задержание Софьи Апфельбаум

Новое задержание по делу Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее работавшая в Минкультуры и, по версии следствия, участвовавшая в выделении бюджетных средств на театральные проекты Серебренникова. Сообщается, что в 2004 году она заключила с Серебренниковым контракт на выделение 66,5 миллиона рублей на проект «Платформа».

«По уголовному делу Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкульта», — сообщила в своем Facebook журналист Ольга Романова, позже информацию подтвердили в Следственном комитете.

«СМИ сообщили об обысках в департаменте Минкультуры по делу против режиссера Кирилла Серебренникова», — сообщает Twitter The Village Екб‏.

СМИ сообщили об обысках в департаменте Минкультуры по делу против режиссёра Кирилла Серебренниковаhttps://t.co/sxOCyqmXZV pic.twitter.com/xt37Ol4qhp — The Village Екб (@thevillageekb) October 26, 2017

«Софья Апфельбаум задержана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По делу Серебренникова. Сейчас последует горе либергеноссе», — пишет журналист Армен Гаспарян.

ща будет ария из либеральной оперы: невиноватаяяденгьсамипришли... — Леонид (@Leonardo40000b) October 26, 2017

«Ща будет ария из либеральной оперы: невиноватаяяденьгисамипришли», — реагирует один из комментаторов.

В то же время Софье припоминают, что она в 2002 году проходила стажировку в американском театре.

«“Спящая”. Раб Госдепа США», — напоминает о нашумевшем сериале о ведренных в российское общество американских агентах блогер с ником Русский капитан.

Суть предъявленных Апфельбаум обвинений разъясняет «Газета.ру».

По делу Серебренникова задержали экс-главу департамента Минкульта Софью Апфельбаум https://t.co/kFHrRkExAm pic.twitter.com/pXVvYAZuqk — Преступная Россия (@crimerussia) October 26, 2017

«Зенит» — «Локо»

Поклонники футбола готовятся к матчу премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив», который состоится в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.

Продолжается продажа билетов на матч, также сообщается, что на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове закроют крышу, а температура внутри чаши будет 14-16 градусов.

«Врываюсь в информационное пространство, чтобы сообщить: на матче #ЗенитЛоко я буду закрыта», — лично «сообщает» Крыша на Крестовском‏ в своем Twitter.

Врываюсь в информационное пространство, чтобы сообщить: на матче #ЗенитЛоко я буду закрыта. — Крыша на Крестовском (@SpbRoof) October 25, 2017

С изменениями в программе телетрансляций матчей 15-го тура предлагает ознакомиться Twitter РФПЛ.

«Господа (и дамы) журналисты! Ждем вас завтра на открытой тренировке сине-бело-голубых», — приглашает через свой официальный Twitter ФК «Зенит».

Уточняется, что ворота тренировочного центра «Зенита» в Удельном парке будут открыты с 10.30 до 10.40. В 11.00 начнется предматчевый брифинг главного тренера Роберто Манчини, а затем тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов.