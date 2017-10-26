Сегодня в Сети: покушение на Мосийчука, задержание Апфельбаум, «Зенит» — «Локомотив»
Сегодня в Интернете, 26 октября. Покушение на нардепа Игоря Мосийчука, новое задержание по делу Кирилла Серебренникова, крышу стадиона «Санкт-Петербург» закроют перед матчем «Зенит» — «Локомотив».
«Киборг» Мосийчук
Пользователи соцсетей бурно обсуждают покушение на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, который известен своими крайне националистическими взглядами и скандальными выходками.
Мосийчук был ранен при срабатывании взрывного устройства, прикрепленного к мотоциклу. Два человека, в том числе охранник нардепа, — погибли. Украинские следователи уже заявили, что в покушении прослеживается «российский след».
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье «теракт», подозреваемых пока нет.
Сам Мосийчук рассказал, что выжил благодаря тому, что охранник закрыл его своим телом. Погибший Руслан — в прошлом боец подразделения «Беркут», с которым в времена майдана Мосийчук находился по разные стороны баррикад.
«Он погиб, спасая меня — националиста, — написал Мосийчук на своей странице в Facebook. — Выражаю искренние соболезнования его семье. Никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана».
Российские пользователи соцсетей также отреагировали на историю с Мосийчуком.
«В Киеве взорван нацик-нардеп Игорь Мосийчук», — написал журналист Александр Коц.
«Мосийчук жив, но о детях навсегда придется забыть», — прокомментировал фото раненого нардепа блогер Нефритовый.
«Киборг-Мосийчук», — пошутила Маня Папироскина.
«Если вы забыли, кто-такой Мосийчук, сильно пострадавший во время взрыва в Киеве, то это тот самый чувак, который стрелял в портрет Кадырова», — напомнил блогер с ником «Шляпа Челентано».
Задержание Софьи Апфельбаум
Новое задержание по делу Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии». Задержана директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее работавшая в Минкультуры и, по версии следствия, участвовавшая в выделении бюджетных средств на театральные проекты Серебренникова. Сообщается, что в 2004 году она заключила с Серебренниковым контракт на выделение 66,5 миллиона рублей на проект «Платформа».
«По уголовному делу Кирилла Серебренникова задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. Она возглавляла департамент господдержки искусства и народного творчества Минкульта», — сообщила в своем Facebook журналист Ольга Романова, позже информацию подтвердили в Следственном комитете.
«СМИ сообщили об обысках в департаменте Минкультуры по делу против режиссера Кирилла Серебренникова», — сообщает Twitter The Village Екб.
«Софья Апфельбаум задержана по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. По делу Серебренникова. Сейчас последует горе либергеноссе», — пишет журналист Армен Гаспарян.
«Ща будет ария из либеральной оперы: невиноватаяяденьгисамипришли», — реагирует один из комментаторов.
В то же время Софье припоминают, что она в 2002 году проходила стажировку в американском театре.
«“Спящая”. Раб Госдепа США», — напоминает о нашумевшем сериале о ведренных в российское общество американских агентах блогер с ником Русский капитан.
Суть предъявленных Апфельбаум обвинений разъясняет «Газета.ру».
«Зенит» — «Локо»
Поклонники футбола готовятся к матчу премьер-лиги «Зенит» — «Локомотив», который состоится в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16.30 по московскому времени.
Продолжается продажа билетов на матч, также сообщается, что на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове закроют крышу, а температура внутри чаши будет 14-16 градусов.
«Врываюсь в информационное пространство, чтобы сообщить: на матче #ЗенитЛоко я буду закрыта», — лично «сообщает» Крыша на Крестовском в своем Twitter.
С изменениями в программе телетрансляций матчей 15-го тура предлагает ознакомиться Twitter РФПЛ.
«Господа (и дамы) журналисты! Ждем вас завтра на открытой тренировке сине-бело-голубых», — приглашает через свой официальный Twitter ФК «Зенит».
Уточняется, что ворота тренировочного центра «Зенита» в Удельном парке будут открыты с 10.30 до 10.40. В 11.00 начнется предматчевый брифинг главного тренера Роберто Манчини, а затем тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для журналистов.