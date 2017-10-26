Сирия новости 26 октября 19.30: остров Сакр зачищен от ИГ при помощи ВКС РФ, коалиция нанесла удары в Даръа

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Сирия, 26 октября. ВВС коалиции атаковали «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа. САА при помощи ВКС РФ зачистила от ИГ1 остров Сакр в Дейр эз-Зоре. Еще один из командиров ССА** убит в провинции Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: нанесли авиаудары по позициям ИГ в районе острова Сакр в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: направили дополнительные войска в южную часть провинции Алеппо; вошли в район Амаль в Дейр эз-Зоре; взяли под огневой контроль деревню Джубб аль-Абьяд северо-восточнее Хамы.

«Исламское государство»: отступило из острова Сакр в провинции Дейр эз-Зор; утратило авиабазу Ас-Саад к югу от города Аль-Каим в иракской провинции Аль-Анбар.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного из высокопоставленных командиров в результате взрыва в его автомобиле в провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась авиаударам ВВС Сирии на окраине населенного пункта Ум Хан на юге Алеппо; утверждает, что САА понесла потери в северной части Хамы; обстреляла населенный пункт Талль-Сальхаб северо-западнее Хамы.

Курды: захватили населенный пункт Аль-Бельда к востоку от Дейр эз-Зора; заняли часть деревни Джадид Укайдат на шоссе Дейр эз-Зор — Меядин.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по территориям, подконтрольным «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в Даръа.

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (IvanSidorenko1) сообщает о том, что в южную часть региона продолжают прибывать подкрепления Сирийской арабской армии (САА) и ополченческих отрядов, выступающих на ее стороне. По данным Twitter-канала, дополнительные части правительственных войск примут участие в наступлении на опорные пункты антиправительственной группировки «Тахрир Аш-Шам». Подразделения Башара Асада намерены вернуть контроль над военной авиабазой Абу Зухур, расположенной на западе Идлиба.

Сирийская авиация тем временем начала наносить авиаудары по укрепрайонам боевиков. Воздушной атаке военных самолетов ВВС Сирии подверглись позиции исламистов вблизи населенного пункта Ум Хан, передает Telegram-канал (SRNN2011).

Провинция Дейр эз-Зор

Курдское информационное агентство ANF News сообщает о том, что Сирийские демократические силы**** (SDF) заняли населенный пункт Аль-Бельда, расположенный в 44 километрах к востоку от административного центра провинции. Таким образом, курды продолжают стягивать кольцо вокруг окруженных в районе трассы Ас-Сувар — Меядин отрядов «Исламского государства»1. В ходе вооруженного противостояния шестеро ИГИЛовцев были уничтожены. Однако большую часть территорий радикалы ИГ сдают курдским силам добровольно, вероятно, придерживаясь негласных договоренностей с SDF. Напомним, ранее около 50 боевиков ИГ беспрепятственно перешли в районы, контролируемые «демократической армией». По данным Twitter-канала (VivaRevolt), также под контроль курдов перешла часть деревни Джадид Укайдат, находящейся в районе шоссе Дейр эз-Зор — Меядин.

Между тем террористы ИГ отступили из острова Сакр после массированной воздушной атаки российских военных самолетов, а также в результате артобстрелов армии САР, передает военный источник на своей странице в Twitter (IvanSidorenko1). Кроме того, подразделения САА вошли в район Амаль, соседний освобожденному накануне кварталу Ас-Синаа, сообщает Twitter-канал (leithfadel). Согласно информации новостного портала Al Masdar News, правительственные войска начнут развивать наступление направлении стратегического города Абу Кемаль после того, как столица региона будет полностью зачищена от радикалов ИГ. В том случае, если кампания окажется успешной, будет перерезан главный маршрут поставок ИГИЛ1 из иракского города Аль-Каим.

Провинция Даръа

Один из командиров Сирийской свободной армии (ССА) по имени Ихсан Ауд Аль-Хушан, возглавлявший бригаду «Лива Ас-Сунна», погиб в результате взрыва бомбы, заложенной в его автомобиле в населенном пункте Сайда восточнее города Даръа. Об этом сообщает агентство новостей Damascus Now. Напомним, ранее сегодня в южной и юго-западной части провинции были убиты еще трое лидеров «умеренной оппозиции».

Тем временем ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, возобновили боевые вылеты на юго-западе региона. Как передает информационный портал QASIOUN NEWS, коалиционные военные самолеты нанесли как минимум шесть авиаударов по территориям, подконтрольным группировке «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с ИГИЛ. О нанесенном террористической организации уроне никакой информации пока не поступало.

Провинция Хама

Как передает военный источник в сети Twitter (C_Military1), после воздушных атак ВКС РФ, Сирийская арабская армия (САА) активизировала военные действия к северо-востоку от Хамы в районе границы между провинциями Хама и Алеппо. Правительственным войскам удалось установить огневой контроль над деревней Джубб аль-Абьяд. Оппозиционный Telegram-канал (SRNN2011) заявляет, что боевики «Ан-Нусры»*** в ходе боев уничтожили два танка и убили несколько военнослужащих САА, однако данные сведения не были подтверждены официальными информагентствами.

Исламисты вооруженной оппозиции тем временем вновь открыли огонь из ракетных установок «Град» по мирному населенному пункту Талль-Сальхаб северо-западнее Хамы. Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Ирак

Иракская армия совместно с проправительственными силами «Хашд Аш-Шааби» начала крупномасштабное наступление на западе провинции Аль-Анбар близ границы с Сирией. Главной целью военной операции является освобождение города Аль-Каим. Об этом сообщает оппозиционный источник в социальной сети Twitter (sayed_ridha). Согласно информации агентства новостей Sky News Arabia, вооруженным силам Ирака и их союзникам уже удалось зачистить от террористов «Исламского государства» авиабазу Ас-Саад южнее стратегического города.

Между тем, как передает Twitter-канал (ClaudiaAlMina), Багдад отказывается вести переговоры с курдской стороной, пока не будут отменены результаты референдума о независимости Иракского Курдистана. Напомним, правительство Ирака не намерено разрушать целостность страны, несмотря на то, что большинство избирателей проголосовало за создание нового курдского государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)