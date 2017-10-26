Стало известно, как вырастут социальные пенсии россиян в 2018 году

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Москва, 26 октября. Социальные пенсии работающих и неработающих пенсионеров России будут проиндексированы с 1 апреля 2018 года и составят более 9 тысяч рублей. Об этом рассказали в пенсионном фонде России.

«Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. В итоге среднегодовой размер социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей», — сообщили в пенсионном фонде.

Отметим, сумма в 9 045 рублей эквивалентна 103,7% к прожиточному минимуму пенсионера.

В пенсионном фонде также отметили, что средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы в следующем году будет равняться 13 699 рублям.

Напомним, ранее стало известно, что расходы на социальные выплаты в России в 2018 году вырастут до 981 миллиарда рублей.