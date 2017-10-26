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Политика
Патрушев: Проблему терроризма внутри страны почти удалось свести к нулю
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    Патрушев: Проблему терроризма внутри страны почти удалось свести к нулю

    17:13  26 Октября 2017
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    Патрушев: Проблему терроризма внутри страны удалось свести к нулю

    Москва, 26 октября. Сотрудники правоохранительных органов России успешно выявляют злоумышленников, планирующих организовать теракты на территории страны. Об этом заявил журналистам в четверг секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев.

    По словам Патрушева, проблему терроризма внутри страны почти удалось «свести к нулю».

    «Нам удалось эту проблему внутри страны практически свести к нулю. Идет своевременное выявление тех лиц, которые хотят совершить террористический акт или деяние террористической направленности. Мы работаем в этом плане на ранней стадии», — подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

    Напомним, ранее стало известно о том, что депутаты Государственной думы предложили внести поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, посвященные определению ответственности за «пропаганду терроризма».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #теракты
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