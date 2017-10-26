Кто в доме хозяин: поможет ли Россия Трампу навести порядок в США и КНДР

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Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что было бы хорошо наладить отношения с Россией. В интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что хорошие отношения с Москвой поспособствовали бы скорейшему решению северокорейского вопроса.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук Сергей Судаков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что таким образом Трамп пытается выйти из «ситуации, загнавшей его в угол», и «показать, что он хозяин в своем доме».

«Нужно связать целую череду событий, которые сейчас происходят в Америке. Во-первых, это те ответные шаги, которые Трамп предпринимает по отношению к Хиллари Клинтон. Он проявил определенное благородство, сказав, что не будет трогать побежденную сторону, поскольку считает, что это неправильно. Тем не менее, достали все скелеты из шкафа. Также шаг за шагом идет расследование специального прокурора Роберта Мюллера. Если бы он имел исчерпывающие доказательства «вмешательства России в выборы США», то Трамп вряд ли смог бы сделать подобного рода заявления», — комментирует для ФАН Сергей Судаков.

Собеседник ФАН уверен, что Трампу выгодно, чтобы расследование Мюллера прошло, и та ситуация, загнавшая Трампа в угол (связь с Россией – Прим. ФАН), была купирована.

«И сейчас Трамп начинает тестировать общественное мнение на предмет того, что отношения с Россией нужно налаживать. Он хочет попытаться отмежеваться от своих «бояр», которые очень сильно испортили российско-американские отношения, и сделать примерно следующее: «Это не я, а мои бояре. Я — государь хороший, а бояре мои делают ошибки»», — говорит Судаков.

Трамп в интервью Fox News заявил, что было бы здорово поладить с Россией.

«Я не думаю, что в этом есть что-то неправильное. Знаете, это ядерная держава. Думаю, что у нас могли бы быть хорошие отношения. Ситуацию с КНДР было бы проще урегулировать. <…> Но было бы чудесно, если бы мы могли говорить с Китаем и РФ, — цитирует слова Трампа «Газета.ру». — Ведь КНР помогает нам, а Россия, возможно, идет другим путем и вредит тому, что у нас получается. И когда я говорю «возможно», думаю, я знаю точно, о чем я говорю. Если бы у нас были отношения с Россией, это было бы чем-то хорошим, а не плохим».

Сейчас Трамп, подчеркивает эксперт, не предпринимает никаких шагов по Северной Корее, и его воспринимают как президента-слабака.