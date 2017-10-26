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Асад обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником президента РФ
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    Асад обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником президента РФ

    16:46  26 Октября 2017  /обновлено: 16:56  26 Октября 2017
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    Асад обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником президента РФ

    Дамаск, 26 октября. Президент Сирии Башар Асад встретился российской делегацией во главе с спецпосланником президента РФ Александром Лаврентьевым.

    Глава Сирийской арабской республики обсудил с представителями российской стороны те победы, которые были достигнуты правительственными войсками при поддержке ВКС РФ за последнее время, а также затронул тему предстоящих переговоров в формате «Астаны-7».

    Башар Асад подчеркнул, что сирийской правительство намерено и в дальнейшем поддерживать любую инициативу, которая нацелена на прекращение войны в регионе, восстановление мира и стабильности в Сирии.

    Глава Сирии отметил, что САА продолжит борьбу с террористическими группировками на своей территории. Лаврентьев подтвердил, что российская сторона намерена в дальнейшем оказывать поддержку сирийским партнерам.

    Асад обсудил ситуацию в Сирии со спецпосланником президента РФ

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #дамаск #башар асад #александр лаврентьев
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