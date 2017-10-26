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ИГИЛ сконцентрировало около семи тысяч боевиков в Абу-Кемале
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    ИГИЛ сконцентрировало около семи тысяч боевиков в Абу-Кемале

    16:30  26 Октября 2017
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    ИГИЛ сконцентрировало около семи тысяч боевиков в Абу-Кемале

    Дейр эз-Зор, 26 октября. Боевики «Исламского государства»1 готовятся к обороне своего последнего оплота в провинции Дейр эз-Зор.

    Военные источники в Сирии сообщили, ссылаясь на данные разведки, что главари террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сконцентрировали в районе населенного пункта Абу-Кемаль крупные силы. По приблизительным оценкам в регионе собрано приблизительно семь тысяч террористов.

    Военные эксперты разошлись в мнения об их дальнейших действиях. Поступают предположения, что игиловцы намерены до последнего отстаивать свой последний крупный город в провинции Дейр эз-Зор. Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси заявил, что террористы могут попытаться бежать из Сирии и направиться в Каир.

    ИГИЛ сконцентрировало около семи тысяч боевиков в Абу-Кемале

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #игил #дейр эз-зор #абу-кемаль
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