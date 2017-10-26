Преступница с розовым пистолетом свела с ума американцев своей красотой
Вашингтон, 26 октября. В Калифорнии задержали преступницу с розовым пистолетом, которая была участником местной криминальной банды Tiny Rascal Gang. Однако ее красота моментально сделала гангстершу звездой Интернета.
20-летнюю преступницу зовут Мирелла Понс. Полиция Калифорнии задержала ее в понедельник, 23 октября.
Правоохранительные органы США опубликовали фотографии ее и оружия — розового пистолета. Как уточнили в полиции, суд назначил за освобождение девушки залог в 50 тысяч долларов.
Однако кроме пистолета в запасе у опасной дамы оказалось еще одно оружие — ее красота. Снимок преступницы с татуировкой розы на шее моментально разлетелся по соцсетям. Некоторые новоиспеченные поклонники даже допустили, что согласны внести за нее крупную денежную сумму.
«Она виновата лишь в том, что украла мое сердце», — признался один из них.