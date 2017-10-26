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Взрыв прогремел в центре Донецка
Украина
Ляшко озвучил свою версию покушения на депутата Мосийчука
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    Ляшко озвучил свою версию покушения на депутата Мосийчука

    16:45  26 Октября 2017
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    Ляшко озвучил свою версию покушения на депутата Мосийчука

    Киев, 26 октября. Покушение на нардепа Игоря Мосийчука, пострадавшего в результате взрыва в центре Киева, мог совершить депутат от Оппозиционного блока Сергей Левочкин. Такое мнение выразил лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко.

    Политик напомнил, что именно Мосийчук являлся инициатором для «возбуждения уголовного расследования против Левочкина по делу о незаконном обогащении».

    «Мосийчук возглавлял временную следственную комиссию по расследованию незаконного захвата Левочкиным «Интера», — цитирует телеканал «Эспрессо» Ляшко. — Я не исключаю, что это Левочкин и его бандиты могли организовать это нападение».

    Ранее гости программы «Время покажет» на Первом канале выдвинули несколько теорий относительно того, кто может стоять за покушением на Игоря Мосийчука. 

    Как считает сам пострадавший депутат, «заказчики покушения сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды». 

    Ляшко озвучил свою версию покушения на депутата Мосийчука

    Автор: Тимур Румянцев
    #мосийчук #ляшко
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