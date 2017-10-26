В Японии сняли фильм о киргизах-инопланетянах, захвативших Землю

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Токио, 26 октября. В Японии выходит в прокат новый фантастический трэш-фильм под названием «Буря отважных», в котором рассказывается о войне последних выживших землян с инопланетной расой киргизов.

Режиссером картины стал Дзюнъя Окабэ. Действие «Бури отважных» разворачивается в 2050 году, когда киргизы порабощают Землю и полностью истребляют человечество. Оставшиеся в живых земляне отправляются в прошлое, чтобы вместе с боевыми роботами дать отпор инопланетным киргизам.

Жители Киргизии с юмором отреагировали на новость о необычном фильме. Так, один из читателей местного издания «Кактус» заявил, что «киргизы совсем не такие, как в фильме».

«Эти какие-то ухоженные, хорошо одеты», — добавил он.

Некоторые пользователи пошутили, что инопланетян «сложно отличить от киргизских чиновников». Другие, напротив, заявили, что пришельцев «лишили красоты настоящих киргизов».

Мировая премьера «Бури отважных» запланирована на 10 ноября.