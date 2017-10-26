Взлетающий планер развалился под Саратовом

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Саратов, 26 октября. Легкомоторный самолет разбился при взлете у поселка Дубки под Саратовом. Один человек пострадал, сообщают очевидцы.

Крушение планера произошло в четверг днем. Погибших нет. Подробности произошедшего выясняют специалисты, сообщает информационное агентство «Взгляд-инфо».

По предварительным данным, двое мужчин пытались взлететь на самодельном легкомоторном летательном аппарате. Планер перевернулся. Предположительно, один из мужчин получил травму позвоночника.