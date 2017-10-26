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Взлетающий планер развалился под Саратовом
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    Взлетающий планер развалился под Саратовом

    16:33  26 Октября 2017
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    Взлетающий планер развалился под Саратовом

    Саратов, 26 октября. Легкомоторный самолет разбился при взлете у поселка Дубки под Саратовом. Один человек пострадал, сообщают очевидцы.

    Крушение планера произошло в четверг днем. Погибших нет. Подробности произошедшего выясняют специалисты, сообщает информационное агентство «Взгляд-инфо». 

    По предварительным данным, двое мужчин пытались взлететь на самодельном легкомоторном летательном аппарате. Планер перевернулся. Предположительно, один из мужчин получил травму позвоночника. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #саратов #крушение #планер
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