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«Сезонное обострение»: в Крыму ответили на угрозы Украины устроить ракетный обстрел
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    «Сезонное обострение»: в Крыму ответили на угрозы Украины устроить ракетный обстрел

    16:43  26 Октября 2017
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    "Сезонное обострение": в Крыму ответили на угрозы радикалов накрыть полуостров ракетами

    Симферополь, 26 октября. Соратник украинского депутата Дмитрия Яроша Владислав Литвин заявил, что «возврат» Крыма стоит начать с ракетных ударов. Крымский политолог Владимир Джаралла связал слова националиста с «сезонным обострением» на Украине.

    Командир 5-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии, созданной на основе запрещенного в России нацбата «Правый сектор»1, Владислав Литвин рассказал о тактике «возвращения» Крым под контроль Киева.

    «По Крыму нет смысла напрямую применять пехотные подразделения. Мы это можем со своей территории спокойно делать. Если мы действительно захотим уничтожить какую-то военную базу, то для этого украинского ракетного вооружения теоретически должно хватить», — сказал соратник Яроша.

    "Сезонное обострение": в Крыму ответили на угрозы радикалов накрыть полуостров ракетами

    Крымский политолог Владимир Джаралла считает, что провалы действующего украинского руководства толкают людей на проявление агрессии. Он подчеркнул, что это очередное «сезонное обострение» будет длиться до тех пор, пока на Украине не наведут порядок.

    «Причина ясна: работы у людей нет, экономика развалена, специалисты бегут за рубеж, власти никто не верит и ничего от нее не ждет. Потому, люди находят выход в агрессии друг против друга и в фантазиях о победах над выдуманными врагами», - сказал эксперт в интервью «Комсомольской правде - в Крыму».

    Джаралла также добавил, что радуются обострению только «бешеные псы, ненужные никому в мирной жизни». Политолог добавил, что представители националистов «лают, пока есть возможность».

    Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в марте того же года в Крыму прошел народный референдум, по результатам которого полуостров присоединился к России. Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о статусе Крыма закрыт окончательно. 

    "Сезонное обострение": в Крыму ответили на угрозы радикалов накрыть полуостров ракетами

     

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #крым
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