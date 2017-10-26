Утепляйтесь сами: ЕС планирует укрепить энергонезависимость Украины за счет Киева

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Москва, 26 октября. Европейская комиссия планирует снизить зависимость Украины от ресурсов, используемых в сфере ЖКХ. Согласно плану Брюсселя, для этого потребуется 268 миллионов евро, из которых 203 миллиона должен предоставить Киев, а остальную часть суммы выделит Германия и ЕС. Средства будут направлены на модернизацию жилищного фонда Украины и сокращение потребления электроэнергии украинцами.

На сайте Европарламента было опубликовано решение Европейской комиссии о поддержании Украины в области энергетики. Согласно документу, снижение зависимости Украины от энергоресурсов будет осуществляться за счет создания фондов поддержки, по результатам технических консультаций со стороны Евросоюза, а также путем «поддержки политических реформ и политического диалога» между властью и обществом.

Для реализации данного проекта будет создан Целевой фонд с участием большого количества доноров, а также Украинский фонд энергоэффективности. Первый фонд будет использоваться для накопления средств от международных доноров, второй фонд будет наполняться украинским правительством.

Оба фонда будут сотрудничать с украинскими банками, которым необходимо принимать заявки от организаций, заинтересованных в повышении энергоэффективности. Инвестиции будут направлены на «тепловую модернизацию» жилого фонда, которая якобы позволит сократить использование энергии гражданами Украины.

При этом в документе говорится, что в настоящее время довольно сложно рассчитать реальные потери тепла в сфере ЖКХ, так как лишь 65% жилищного фонда Украины оборудовано счетчиками учета тепла. Кроме того, отмечается, что в данный момент украинский энергорынок «неблагоприятен для инвестиций».

Однако по мнению многих экспертов, данной суммы недостаточно для осуществления этого плана, учитывая масштабы коррупции на Украине.

Так, сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич заявил, что Киев ищет пути сокращения энергопотребления, но средств, которые предоставляют европейские доноры недостаточно.

«У нас основная проблема — это жилищный фонд, он устаревший, большие потери тепла. Единственный разумный путь — чтобы люди платили меньше по тарифам. Все иные варианты власть уже использовала», — сказал Марунич в комментарии RT.

Он также добавил, что к настоящему моменту Киев поднял тарифы, в надежде на то, что украинцы начнут экономить, однако это не повлияло на объем потребления ресурсов.

Марунич напомнил, что когда Польша вступала в ЕС в начале 2000-х, Брюссель выделил Варшаве 20 миллиардов евро на тепломодернизацию. Однако никто не хочет давать Украине десятки миллиардов евро.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский считает, что Киеву не хватит 268 миллионов евро на реализацию этой программы.

«Если всерьез заняться поддержанием энергетической независимости Украины и внутриполитическим развитием страны, то нужны миллиарды евро. Запад не готов настолько раскошеливаться, он держит Украину в черном теле и все меньше склонен к выделению денег», — сказал эксперт.

Он также добавил, что в действительности перед западными странами стоит задача просто поддерживать украинскую экономику и политическую систему на плаву.