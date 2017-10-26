Россиянин обнаружил на Марсе загадочные руины
Москва, 26 октября. Российский исследователь обнаружил на поверхности Марса загадочные сооружения, напоминающие руины древнего города.
Сообщается, что радиолюбитель из Нижнего Тагила решил проанализировать спутниковые снимки Марса и увидел в песках красной планеты развалины мегаполиса.
На снимках, считает житель Свердловской области, можно различить огромные километровые здания и гигантскую пирамиду, сообщает URA.RU. На фотографиях исследователь нашел и другие сооружения, однако, почему они представляют из себя руины и что могло их уничтожить, житель Нижнего Тагила не знает.
Напомним, ранее ряд палеонтологов заявлял о находке на Марсе останков живых существ — тогда ученые обнаружили на планете останки, якобы напоминающие череп птицы и гепарда.