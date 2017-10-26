Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Взрыв прогремел в центре Донецка
Общество
Россиянин обнаружил на Марсе загадочные руины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россиянин обнаружил на Марсе загадочные руины

    16:35  26 Октября 2017
    260

    Россиянин обнаружил на Марсе загадочные руины

    Москва, 26 октября. Российский исследователь обнаружил на поверхности Марса загадочные сооружения, напоминающие руины древнего города.

    Сообщается, что радиолюбитель из Нижнего Тагила решил проанализировать спутниковые снимки Марса и увидел в песках красной планеты развалины мегаполиса.

    На снимках, считает житель Свердловской области, можно различить огромные километровые здания и гигантскую пирамиду, сообщает URA.RU. На фотографиях исследователь нашел и другие сооружения, однако, почему они представляют из себя руины и что могло их уничтожить, житель Нижнего Тагила не знает. 

    Напомним, ранее ряд палеонтологов заявлял о находке на Марсе останков живых существ — тогда ученые обнаружили на планете останки, якобы напоминающие череп птицы и гепарда.

    Автор: Федор Веснин
    #марс #древний город #исследователь
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        684
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        148
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4619
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        281