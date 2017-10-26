Россиянин обнаружил на Марсе загадочные руины

В Избранное

Москва, 26 октября. Российский исследователь обнаружил на поверхности Марса загадочные сооружения, напоминающие руины древнего города.

Сообщается, что радиолюбитель из Нижнего Тагила решил проанализировать спутниковые снимки Марса и увидел в песках красной планеты развалины мегаполиса.

На снимках, считает житель Свердловской области, можно различить огромные километровые здания и гигантскую пирамиду, сообщает URA.RU. На фотографиях исследователь нашел и другие сооружения, однако, почему они представляют из себя руины и что могло их уничтожить, житель Нижнего Тагила не знает.

Напомним, ранее ряд палеонтологов заявлял о находке на Марсе останков живых существ — тогда ученые обнаружили на планете останки, якобы напоминающие череп птицы и гепарда.