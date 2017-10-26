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Боевики ИГ обезврежены солдатами КСИР на северо-западе Ирана
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    Боевики ИГ обезврежены солдатами КСИР на северо-западе Ирана

    16:27  26 Октября 2017
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    Боевики ИГ обезврежены солдатами КСИР на северо-западе Ирана

    Тегеран, 26 октября. Бойцы иранского «Корпуса стражей Исламской революции» обезвредили отряд «Исламского государства»1 в районе Чалдоран.

    Иранский телеканал «Пресс ТВ» сообщил со ссылкой на военные источники, что в ходе специальной операции солдаты «Корпуса стражей Исламской революции» разоружили отряд боевиков в провинции Западный Азербайджан.

    Сообщается, что бойцы КСИР предварительно получили оперативные данные о проникновении группы боевиков в район Чалдоран и убийстве террористами двух местных жителей. У исламистов изъяты оружие, боеприпасы и средства связи. По предварительным данным боевики относятся к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России).

    Боевики ИГ обезврежены солдатами КСИР на северо-западе Ирана

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #иран #ксир
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