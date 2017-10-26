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Взрыв прогремел в центре Донецка
Общество
Жириновский решил построить «Деревню гномов» в Подмосковье
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    Жириновский решил построить «Деревню гномов» в Подмосковье

    16:26  26 Октября 2017
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    Жириновский решил построить «Деревню гномов» в Подмосковье

    Москва, 26 октября. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил министру природных ресурсов и экологии России Сергею Донскому создать недалеко от подмосковного города Видное парк «Деревня гномов». 

    Как говорится в письме Жириновского к Донскому, «прошу Вас оказать содействие в реализации проекта по созданию на территории Московской области лесного парка «Деревня гномов».

    Жириновский считает, что под парк должен быть отведен лес, который граничит с ЗАО «Совхоз имени Ленина». Его площадь составляет примерно 100 гектаров. Ожидается, что в парке будет создана сеть дорожек для пешеходов, для езды на велосипедах и верхом.

    Жириновский также утверждает, что создание досуговых центров в ее экологически чистых районах соответствует направлению государственной политики в данной области, учитывая тот факт, что 2017 год объявлен Годом экологии, подразумевающим улучшение состояния экологической безопасности страны и ее граждан.

    Ранее лидер ЛДПР заявил, что телеведущую Ксению Собчак, изъявившую желание баллотироваться в президенты России, следует посадить «лет на пять» за слова о том, что Крым принадлежит Украине с международной точки зрения.

    Автор: Тимур Румянцев
    #жириновский
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