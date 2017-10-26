Москва отреагировала на заявление Киева о «российском следе» в покушении на Мосийчука

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Москва, 26 октября. В МИД РФ потребовали от Киева доказательств якобы причастности Москвы к покушению на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

Карасин прокомментировал заявления украинской стороны о том, что в покушении на Мосийчука в центре Киева может быть обнаружен так называемый «российский след».

«Если у вас есть факты, доказательства, предъявите их, — констатировал представитель внешнеполитического ведомства России, — и мы будем готовы внимательно на это посмотреть. Но если это пропаганда и дешевое обвинение, которые не подкреплены конкретными сведениями, фамилиями, то это опять остается на совести тех, кто запускает такие шутихи в медийное пространство».

Ранее гости программы «Время покажет» на Первом канале выдвинули несколько теорий относительно того, кто может стоять за покушением на Игоря Мосийчука.