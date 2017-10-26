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Политика
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Политика
Путин призвал жестко наказывать интернет-преступников
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    Путин призвал жестко наказывать интернет-преступников

    16:05  26 Октября 2017
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    Путин призвал жестко наказывать интернет-преступников

    Москва, 26 октября. Меры в отношении тех, кто использует информационное пространство в преступных целях, должны быть жесткими. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности РФ в четверг.

    «Жестко в рамках закона нужно действовать и в отношении лиц и групп, использующих интернет, информационное пространство в преступных целях», — сказал он.

    Президент подчеркнул, что необходимо бороться с теми, кто пытается с помощью Сети пропагандировать радикальные идеи и экстремизм, оправдывает терроризм. Путин дал понять собравшимся, что при необходимости в целях повышения информационной безопасности могут быть приняты дополнительные нормативные акты. Однако меры должны приниматься такие, чтобы от них не страдали интересы обычных граждан.   

    «Необходимо строго соблюдать и уважать конституционное право на получение и распространение информации», — отметил президент.

    В рамках заседания Путин также обратил внимание на то, что российским специалистам необходимо не только повышать уровень информационной безопасности в Рунете, но и содействовать созданию системы международной информбезопасности. В частности, Путин призвал сотрудничать с зарубежными партнерами на таких глобальных площадках, как ООН, БРИК, ШОС и АТЭС.

    «Очевидно, что, объединив усилия, мы сможем более эффективно бороться с современными угрозами», — подчеркнул он.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #путин #интернет #информационная безопасность
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