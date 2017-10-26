Ирак установил полный контроль над погранпереходом Рабия в районе Хасаки

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Багдад, 26 октября. Армия Ирака взяла под контроль погранпереход на границе провинций Хасака и Ниневия.

Военные источники в Сирии сообщили о том, что правительственные войска Ирака разместили свои подразделения на пограничном переходе Рабия, который находится на стыке сирийской провинции Хасака и иракской Ниневии. Отмечается, что военнослужащие Ирака вошли в данный район после того, как курдские «Сирийские демократические силы» увели все свои силы.

Отмечается, что иракские курды ожидают очередного нападения правительственных сил Багдада в районе города Мосул, который является административным центром провинции Ниневия.