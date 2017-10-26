Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Взрыв прогремел в центре Донецка
Весь мир
Ирак установил полный контроль над погранпереходом Рабия в районе Хасаки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак установил полный контроль над погранпереходом Рабия в районе Хасаки

    16:10  26 Октября 2017
    200

    Ирак установил полный контроль над погранпереходом Рабия в районе Хасаки

    Багдад, 26 октября. Армия Ирака взяла под контроль погранпереход на границе провинций Хасака и Ниневия.

    Военные источники в Сирии сообщили о том, что правительственные войска Ирака разместили свои подразделения на пограничном переходе Рабия, который находится на стыке сирийской провинции Хасака и иракской Ниневии. Отмечается, что военнослужащие Ирака вошли в данный район после того, как курдские «Сирийские демократические силы» увели все свои силы.

    Отмечается, что иракские курды ожидают очередного нападения правительственных сил Багдада в районе города Мосул, который является административным центром провинции Ниневия.

    Ирак установил полный контроль над погранпереходом Рабия в районе Хасаки

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #курды #ирак #хасака
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        683
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        147
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4617
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        281