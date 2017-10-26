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Политика
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Экс-сенатор Джабраилов признался в стрельбе в элитном московском отеле
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    Экс-сенатор Джабраилов признался в стрельбе в элитном московском отеле

    16:01  26 Октября 2017
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    Экс-сенатор Джабраилов признался в стрельбе в элитном московском отеле

    Москва, 26 октября. Расследование уголовного дела против бывшего сенатора Умара Джабраилова завершено. Он признался в стрельбе в элитном московском отеле, сообщили в правоохранительных органах столицы.

    «Окончено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, который ранее устроил стрельбу в отеле в центре столицы, — констатировали в правоохранительных органах Москвы. — В ходе расследования обвиняемый признал свою вину».

    По данным следствия, Джабраилов в конце августа совершил несколько выстрелов из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Свои действия он объяснил нервами и состоянием аффекта.

    Экс-сенатор Джабраилов признался в стрельбе в элитном московском отеле

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #расследование #москва #стрельба #уголовное дело #отель #признание #джабраилов
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