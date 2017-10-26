Экс-сенатор Джабраилов признался в стрельбе в элитном московском отеле

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Москва, 26 октября. Расследование уголовного дела против бывшего сенатора Умара Джабраилова завершено. Он признался в стрельбе в элитном московском отеле, сообщили в правоохранительных органах столицы.

«Окончено расследование уголовного дела о хулиганстве в отношении мужчины, который ранее устроил стрельбу в отеле в центре столицы, — констатировали в правоохранительных органах Москвы. — В ходе расследования обвиняемый признал свою вину».

По данным следствия, Джабраилов в конце августа совершил несколько выстрелов из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Свои действия он объяснил нервами и состоянием аффекта.