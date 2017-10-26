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Новый посол США предложил способ наладить отношения с Россией
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    Новый посол США предложил способ наладить отношения с Россией

    16:25  26 Октября 2017
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    Новый посол США предложил способ наладить отношения с Россией

    Москва, 26 октября. Совместная работа Москвы и Вашингтона по урегулированию мировых кризисов поможет улучшить двусторонние отношения, заявил новый посол США в России Джон Хантсман.

    «Есть много возможностей ослабить напряженность в отношениях между США и Россией, — сказал дипломат в видеообращении. — А именно: нам необходимо найти лучшие способы определения общих интересов, точек соприкосновения, а затем использовать их в ходе решения проблем».

    Как отметил Хантсман, выявляя точки соприкосновения, страны могли бы улучшить отношения и ослабить напряженность. По его словам, здесь может быть сотрудничество США с РФ по Сирии, КНДР, либо ситуации на востоке Украины.

    Посол заключил, что снизить «напряженность и улучшить отношения между нашими странами» может прогресс в урегулировании этих кризисов.

    Напомним, ранее Хантсман заявил о намерении развивать сотрудничество с Кремлем на основе прагматичного подхода и поиска взаимовыгодных решений.

    Новый посол США предложил способ наладить отношения с Россией

    Автор: Тимур Румянцев
    #россия #сша #хантсман
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