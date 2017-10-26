Грушко рассказал, как НАТО подрывает безопасность в Восточной Европе

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Брюссель, 26 октября. Постпред России при НАТО Александр Грушко заявил, что действия альянса в Восточной Европе подрывают безопасность в регионе и создают новые разделительные линии.

«Действия НАТО в Восточной Европе серьезно ухудшают безопасность в Европе и способствуют созданию новых разделительных линий, отвлекая нас от созидательной повестки дня», — цитирует слова Грушко ТАСС.

По словам Грушко, Россия обратила внимание на усиление присутствия сил НАТО в Восточной Европе. В частности, там были развернуты четыре батальонные группы, одна бронетанковая и одна авиационная бригада США.

Грушко подчеркнул, что Москвы делает все для обеспечения прозрачности проводимых ею военных учений. Все упреки на тему недостатка военной транспарентности в Европе страны-участницы НАТО должны адресовать прежде всего себе, уверен постпред.

Он также добавил, что Россия является чемпионом по принятию различных международных инспекций и инспекционных полетов.

