Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Взрыв прогремел в центре Донецка
Весь мир
«Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ насосную станцию Т-2
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ насосную станцию Т-2

    15:55  26 Октября 2017
    344

    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ насосную станцию Т-2

    Дейр эз-Зор, 26 октября. ВКС РФ обеспечили союзным войскам Сирии захват стратегического объекта в провинции Дейр эз-Зор.

    Военные источники в Сирии сообщили, что насосная станция Т-2, расположенная на юге провинции Дейр эз-Зор, полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

    В наступательной операции участвовала Сирийская арабская армия, ливанское движение «Хезболла» и подразделения афганского шиитского ополчения «Лива Фатимийюн». Отмечается, что в ходе интенсивных боевых действий армейцы установили контроль над пригородами Бакталя, что позволит в дальнейшем развить наступление в данном направлении.

    «Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ насосную станцию Т-2

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #дейр эз-зор #хезболла
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        683
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        147
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4617
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        281