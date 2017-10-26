«Хезболла» и САА при поддержке ВКС РФ зачистили от ИГ насосную станцию Т-2

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Дейр эз-Зор, 26 октября. ВКС РФ обеспечили союзным войскам Сирии захват стратегического объекта в провинции Дейр эз-Зор.

Военные источники в Сирии сообщили, что насосная станция Т-2, расположенная на юге провинции Дейр эз-Зор, полностью освобождена от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России).

В наступательной операции участвовала Сирийская арабская армия, ливанское движение «Хезболла» и подразделения афганского шиитского ополчения «Лива Фатимийюн». Отмечается, что в ходе интенсивных боевых действий армейцы установили контроль над пригородами Бакталя, что позволит в дальнейшем развить наступление в данном направлении.

1 Организация запрещена на территории РФ.