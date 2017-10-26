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Политика
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Россия
Патрушев: «Телефонные террористы» будут выявлены и наказаны
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    Патрушев: «Телефонные террористы» будут выявлены и наказаны

    15:59  26 Октября 2017
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    Патрушев: «Телефонные террористы» будут выявлены и наказаны

    Москва, 26 октября. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заверил, что «телефонные террористы», ответственные за многочисленные «минирования» по всей России, не уйдут от ответственности.

    «Телефонные террористы» будут наказаны, работа по выявлению ответственных за волну звонков ведется», — приводит ТАСС слова Патрушева на заседании Совбеза.  

    Он также добавил, что в Совете безопасности считают проблему «телефонного терроризма» очень важной, по ней ведется «серьезная работа».

    Отметим, что волна «телефонного терроризма» за последние месяцы прокатилась по всей России. Из-за сообщений о минировании были эвакуированы десятки государтсвенных учреждений, торговых центров, школ и вузов по всей стране. Ранее сообщалось, что звонки по минированию поступали в том числе с американских номеров.

     

    Автор: Федор Веснин
    #патрушев #совбез рф #телефонный терроризм
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