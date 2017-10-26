План Маршалла для Украины передали в Еврокомиссию: Киеву вновь поставили условия

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Брюссель, 26 октября. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс передал в Еврокомиссию проект «плана Маршалла» для Украины. Еврокомиссиар Йоханесс Хан со скепсисом отнесся к проекту, заявив, что Брюссель готов выделять деньги только при условии выполнения Киевом ряда требований.

Представитель ЕК Йоханесс Хан скептически отнесся к необходимости одобрения «плана Маршалла» для Украины. Он только подчеркнул, что документ был получен от главы МИД Литвы, но воздержался от прогнозов о будущем проекте реформ. Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на полях Форума гражданского общества Восточного партнерства в Таллине.

«Сейчас все и всюду говорят о «планах Маршалла», можно говорить, что есть «инфляция планов Маршалла» – есть планы для Африки, для Украины, еще для кого-то», – сказал европейский чиновник.

По мнению Хана, у Брюсселя есть необходимый инструментарий для поддержки Украины, однако средства будут выделяться при выполнении Киевом требований со стороны ЕК. Он пояснил, что это связано с кризисом доверия между ЕК и Украиной.

«Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Извините, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высок, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано», – подчеркнул он.

Напомним, что так называемый план Маршалла является инициативой европейских, украинских и ряда американских политиков, который подразумевает системные реформы на Украине. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной.

С 17 октября текущего года у стен Рады проходит митинг ряда украинских партий и политических сил, грузино-украинский политик Михаил Саакашвили назвал акцию борьбой с олигархами.