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Политика
План Маршалла для Украины передали в Еврокомиссию: Киеву вновь поставили условия
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    План Маршалла для Украины передали в Еврокомиссию: Киеву вновь поставили условия

    16:59  26 Октября 2017
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    Кризис доверия: в ЕК усомнились в необходимости «плана Маршалла» для Украины

    Брюссель, 26 октября. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс передал в Еврокомиссию проект «плана Маршалла» для Украины. Еврокомиссиар Йоханесс Хан со скепсисом отнесся к проекту, заявив, что Брюссель готов выделять деньги только при условии выполнения Киевом ряда требований. 

    Представитель ЕК Йоханесс Хан скептически отнесся к необходимости одобрения «плана Маршалла» для Украины. Он только подчеркнул, что документ был получен от главы МИД Литвы, но воздержался от прогнозов о будущем проекте реформ. Об этом сообщил еврокомиссар Йоханнес Хан на полях Форума гражданского общества Восточного партнерства в Таллине. 

    «Сейчас все и всюду говорят о «планах Маршалла», можно говорить, что есть «инфляция планов Маршалла» – есть планы для Африки, для Украины, еще для кого-то», – сказал европейский чиновник. 

    Кризис доверия: в ЕК усомнились в необходимости «плана Маршалла» для Украины

    По мнению Хана, у Брюсселя есть необходимый инструментарий для поддержки Украины, однако средства будут выделяться при выполнении Киевом требований со стороны ЕК. Он пояснил, что это связано с кризисом доверия между ЕК и Украиной. 

    «Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Извините, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высок, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано», – подчеркнул он.  

    Напомним, что так называемый план Маршалла является инициативой европейских, украинских и ряда американских политиков, который подразумевает системные реформы на Украине. В 2014 году на Украине произошел государственный переворот, Донбасс не признал новую власть легитимной.

    С 17 октября текущего года у стен Рады проходит митинг ряда украинских партий и политических сил, грузино-украинский политик Михаил Саакашвили назвал акцию борьбой с олигархами.

    Автор: Ирина Селезнева
    #украина #ес #план маршалла
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