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Политика
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Украина
Украинская журналистка обвинила Саакашвили в организации покушения на Мосийчука
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    Украинская журналистка обвинила Саакашвили в организации покушения на Мосийчука

    15:50  26 Октября 2017
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    Украинская журналистка обвинила Саакашвили в организации покушения на Мосийчука

    Гости программы «Время покажет» на Первом канале выдвинули несколько теорий относительно того, кто может стоять за покушением на Игоря Мосийчука. Потенциальные заказчики несостоявшегося убийства были обнаружены ими как в рядах украинской оппозиции, так и на Банковой.

    Так, оппозиционный украинский политик Василий Волга считает, что незачем долго гадать. Мосийчук — один из лидеров украинских радикалов, заполонивших Киев и остальную Украину. Эти националисты не подконтрольны киевскому руководству, а значит, физическое уничтожение их лидеров и организаторов выгодно, в первую очередь, президенту и другим первым лицам украинского государства.

    «В любом государстве действующей власти не выгодно наличие радикалов, способных в любой момент свернуть, развернуть или дестабилизировать ситуацию. Тем более если они также способны свернуть шею этой действующей власти. На самом деле не существует человека на Украине, которому это неудавшееся убийство было бы более выгодно, чем Петру Порошенко и его клике. Не существует никакой другой институции, кроме власти президента, для которой системная физическая ликвидация радикалов была бы более выгодна», — суммировал свою точку зрения Волга.

    Смерть Мосийчука была бы Саакашвили на руку

    Украинская журналистка Янина Соколовская, впрочем, считает ситуацию более сложной. По ее мнению, наиболее вероятным организатором покушения на Мосийчука является бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Сейчас он собирает людей на антиправительственные демонстрации под стенами Верховной рады. Смерть Мосийчука была бы Саакашвили на руку. Потеряв одного из своих лидеров, разгневанные украинские ультраправые хлынули бы под стены парламента, и Саакашвили мог бы использовать их в своих целях.

    В подтверждение своей гипотезы Соколовская указала на то, что Мосийчук обзавелся охраной только полтора месяца назад — как раз в то время, когда Михаил Саакашвили вернулся на Украину и начал готовиться к выступлению против Порошенко. Вполне возможно, что Мосийчук знал, что экс-губернатор попытается использовать его в качестве подобной «сакральной жертвы».  

    «Саакашвили должен любой ценой дестабилизировать ситуацию на Украине. На это, извините, ему и были выделены гранты и верительные грамоты известным украинским олигархом, о котором мы уже несколько недель здесь говорим (Игорь Коломойский — прим. ФАН). Задача Саакашвили — дестабилизация Украины. Мы знаем, что МВД Украины классифицировало попытку убийства Мосийчука как теракт. Теракты в центре Киева, особенно если в них есть убитые и пострадали достаточно известные люди, ведут к дестабилизации ситуации в стране. Может быть, по извращенной логике Саакашвили это как-то приведет к свержению Порошенко или привлечет людей на «Михомайдан», — заявляет Соколовская.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #порошенко #саакашвили #мосийчук #коломойский #покушение #соколовская #василий волга
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