НБУ объяснил, почему не будет запрещать российские рубли на Украине

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Киев, 26 октября. Национальный банк Украины не намерен запрещать обращение российской национальной валюты в стране. Об этом в четверг заявил заместитель главы украинского регулятора Олег Чурий.

По его словам, НБУ не намерен вводить запрет на использование российского рубля на Украине.

«Мы не собираемся запрещать обращение российских рублей на Украине», — подчеркнул он, добавив, что НБУ запретил банковским учреждениям принимать российские рубли с изображением «украинских территорий».

Чурий отметил, что ранее запрет был основан на том, что Центробанк РФ презентовал банкноты в 200 рублей якобы с «изображением украинских территорий», передает ТАСС.

«У НБУ нет планов по дальнейшему запрету рубля на территории Украины. Если есть спрос на рубли, то мы не запрещаем банкам ими оперировать и зарабатывать на этом денежные средства», — уточнил он.

Напомним, в середине октября Нацбанк Украины запретил кредитно-финансовым учреждениям страны осуществлять денежные операции с банкнотами и монетами России со снимками объектов, расположенных в Крыму.