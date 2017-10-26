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Политика
СМИ назвали дату досрочных выборов в Каталонии
Политика
СМИ назвали дату досрочных выборов в Каталонии
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    СМИ назвали дату досрочных выборов в Каталонии

    15:37  26 Октября 2017
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    СМИ назвали дату досрочных выборов в Каталонии

    Мадрид, 26 октября. Власти Каталонии готовятся объявить о проведении досрочных выборов и назначить их на 20 декабря, сообщает испанская газета La Vanguardia.

    Глава женералитета Карлес Пучдемон выступит с официальным заявлением в 13.30 (14.30 по московскому времени). Тему заявления Пучдемона власти не сообщают.

    Как отмечает «Газета.Ru», 27 октября запланировано заседание парламента Испании, на котором власти Мадрида планируют применить 155 статью конституции, согласно которой Каталония теряет статус автономии, а местное правительство теряет контроль над ее территорией.

    Напомним, что по итогам референдума, проведенного 1 октября, власти Каталонии подписали декларацию о независимости, однако ее активация была заблокирована Пучдемоном, который решил наладить диалог с властями Испании.

    Согласно официальным данным, за выход из состава Испании проголосовало 90% каталонцев. При этом в самом референдуме приняли участие три миллиона человек, из числа тех, кто обладает правом голоса.

     

     

    Автор: Дима Оленин
    #каталония #испания
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