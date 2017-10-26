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Сирия сегодня: санкции не дают Дамаску закупить медоборудование, армия САР отбила нефтяную станцию в Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: санкции не дают Дамаску закупить медоборудование, армия САР отбила нефтяную станцию в Дейр эз-Зоре

    15:56  26 Октября 2017
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    Медицинское оборудование

    Сирия, 26 октября. Власти Сирийской арабской республики не могут закупить необходимое стране медицинское оборудование из-за западных санкций. Армия САР отбила у боевиков «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая организация — прим. ред.) в провинции Дейр эз-Зор. Последние новости ближневосточной страны —  в материале Федерального агентства новостей.

    Санкции Запада лишили сирийцев медоборудования

    Власти Сирийской арабской республики не могут получить необходимое жителям страны медицинское оборудование из-за действующих в отношении Дамаска санкций западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    По словам дипломата, во время заседания трехстороннего механизма гуманитарных консультаций в формате Сирия-Россия-ООН, российская сторона предельно четко ставила вопрос о необходимости срочного направления гумконвоев в конкретные провинции САР, в том числе в Восточную Гуту.

    Сирия сегодня: санкции не дают Дамаску закупить медоборудование, армия САР отбила нефтяную станцию в Дейр эз-Зоре

    «Причем требуется не только продовольствие и медикаменты, нужно медицинское оборудование и расходные материалы. Это необходимо для того, чтобы спасать людей в тяжелых случаях. Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ООНовцы закупить не могут. Вы знаете причину? Я думаю, что не все. Причина заключается в том, что они не могут этого сделать из-за жестких европейских и американских санкций, которые блокируют транзакции на закупку технических средств», — подчеркнула Захарова.

    При этом Российская Федерация настойчиво призывает ООН и других западных игроков направлять во все районы Сирии гуманитарную помощь. Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался с 2011 года, за это время, по данным ООН, погибло более 220 тысяч человек.

    Дамаск отбил у террористов нефтяную станцию Т2

    Военнослужащие Сирийской арабской республики сумели вернуть контроль над нефтяной станцией Т2, которая располагается на юге провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на свой источник в САР.

    Сирия сегодня: санкции не дают Дамаску закупить медоборудование, армия САР отбила нефтяную станцию в Дейр эз-Зоре

    «Сирийская армия вернула контроль над станцией Т2 на юге провинции Дейр-эз-Зор. Близ сирийско-иракской границы», — отмечает издание.

    Стоит отметить, что освобождение стратегического объекта имеет очень большое значение для страны, так как открывает возможности для продвижения войск Дамаска в направлении реки Евфрат и дает им возможность соединиться с другими частями армии САР к юго-востоку от города Маядин.

    Военные РФ доставили гумпомощь в провинцию Дамаск

    Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарный груз в город Дарваша, что в провинции Дамаск. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

    Военная полиция в Сирии

    В документе также отмечается, что за минувшие сутки российские военнослужащие переправили жителям населенного пункта Дарваша более трех с половиной тонн продуктов питания и медикаментов, после чего российские военные врачи оказали помощь 206 жителям ближневосточной страны.

    Кроме того, сотрудники военной полиции обеспечили безопасность гуманитарному конвою, который доставил по линии ООН груз в населенные пункты Аль-Джизе и Тель-Гехаб провинции Даръа. Груз общим весом в 147 тонн содержал хозяйственные принадлежности и продовольствие.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Чемеков
    #сирия #иг #террористы #оон #дамаск #игил #захарова #дейр эз-зор #армия сар #нефтяная станция
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