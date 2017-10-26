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Политика
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Политика
Постпред РФ назвал главную тему заседания Совета Россия — НАТО
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    Постпред РФ назвал главную тему заседания Совета Россия — НАТО

    15:39  26 Октября 2017
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    Постпред РФ назвал главную тему заседания Совета Россия — НАТО

    Брюссель, 26 октября. Главной темой в ходе прошедшего заседания Совета Россия — НАТО (СРН) стала ситуация в Афганистане. Об это рассказал постоянный представитель России при НАТО.

    «Наше заседание было необычным, поскольку основной темой стала ситуация в Афганистане, где ситуация не улучшается, а быстро деградирует», — отметил Грушко по итогам заседания.

    Напомним, в течение последних нескольких лет ситуация в сфере безопасности в Афганистане быстро ухудшалась, несмотря на то, что в стране присутствуют войска НАТО и в первую очередь, Вооруженные силы США — силы Пентагона ограничивались точечными ударами с помощью боевых беспилотников. Уже в 2015 году боевики исламского движения «Талибан» (запрещено в России) контролировали около 60% территории страны — центральные власти сохраняли контроль только в крупных городах, на которые периодически устраивали нападения террористы-смертники «Талибана»1.

    Постпред РФ назвал главную тему заседания Совета Россия — НАТО

    Ситуация ухудшилась еще более, когда в восточные регионы страны проникли террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) из Пакистана, которые стали конкурировать с талибами и правительством за территорию. В связи с этим Вашингтон принял решение направить в Афганистан еще около 6000 военных.

    Постпред РФ назвал главную тему заседания Совета Россия — НАТО

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    #грушко
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