В Избранное

Брюссель, 26 октября. Главной темой в ходе прошедшего заседания Совета Россия — НАТО (СРН) стала ситуация в Афганистане. Об это рассказал постоянный представитель России при НАТО.

«Наше заседание было необычным, поскольку основной темой стала ситуация в Афганистане, где ситуация не улучшается, а быстро деградирует», — отметил Грушко по итогам заседания.

Напомним, в течение последних нескольких лет ситуация в сфере безопасности в Афганистане быстро ухудшалась, несмотря на то, что в стране присутствуют войска НАТО и в первую очередь, Вооруженные силы США — силы Пентагона ограничивались точечными ударами с помощью боевых беспилотников. Уже в 2015 году боевики исламского движения «Талибан» (запрещено в России) контролировали около 60% территории страны — центральные власти сохраняли контроль только в крупных городах, на которые периодически устраивали нападения террористы-смертники «Талибана»1.

Ситуация ухудшилась еще более, когда в восточные регионы страны проникли террористы «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) из Пакистана, которые стали конкурировать с талибами и правительством за территорию. В связи с этим Вашингтон принял решение направить в Афганистан еще около 6000 военных.

1 Организация запрещена на территории РФ.