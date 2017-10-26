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Весь мир
Дейр эз-Зор: армия Сирии зачистила от ИГ район Уммал и остров Сакр
Весь мир
Дейр эз-Зор: САА штурмует позиции ИГ в районе Уммал
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    Дейр эз-Зор: САА штурмует позиции ИГ в районе Уммал

    15:41  26 Октября 2017
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    Дейр эз-Зор: САА штурмует позиции ИГ в районе Уммал

    Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска начали наступление на позиции «исламского государства»1 в очередном квартале Дейр эз-Зора.

    Командование Сирийской арабской армии сообщило о начале штурма квартала Уммар, который начался после зачистки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) промышленного района Аль-Синаа.

    На данный момент, сообщает источник, зачищены почтовое отделение и мечеть Аль-Сафа. Армейцы продвигаются к городскому стадиону для того, чтобы окружить опорный пункт террористов около старого аэропорта.

    Отмечается, что в данной операции не участвуют ВКС РФ, которые атакуют позиции игиловцев только вне городской черты.

    Дейр эз-Зор: САА штурмует позиции ИГ в районе Уммал

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #иг #игил #саа #дейр эз-зор #уммар
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