Дейр эз-Зор: САА штурмует позиции ИГ в районе Уммал

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Дейр эз-Зор, 26 октября. Правительственные войска начали наступление на позиции «исламского государства»1 в очередном квартале Дейр эз-Зора.

Командование Сирийской арабской армии сообщило о начале штурма квартала Уммар, который начался после зачистки от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) промышленного района Аль-Синаа.

На данный момент, сообщает источник, зачищены почтовое отделение и мечеть Аль-Сафа. Армейцы продвигаются к городскому стадиону для того, чтобы окружить опорный пункт террористов около старого аэропорта.

Отмечается, что в данной операции не участвуют ВКС РФ, которые атакуют позиции игиловцев только вне городской черты.

1 Организация запрещена на территории РФ.