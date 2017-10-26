Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новороссия
Взрыв прогремел в центре Донецка
Общество
Кемеровчане напуганы распространением в школах новых наркотиков в виде конфет
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Кемеровчане напуганы распространением в школах новых наркотиков в виде конфет

    15:52  26 Октября 2017  /обновлено: 15:56  26 Октября 2017
    54

    Кемеровчане напуганы распространением в школах новых наркотиков в виде конфет

    Кемерово, 26 октября. Сообщения о «новом наркотике» в виде конфет, распространяемом в школах Кемерово, стали все чаще появляться в социальных сетях, полиция успокаивает горожан.

    Как сообщает Газета Кемерова, в социальных сетях появилась информация о «новом наркотике», который распространяют в школах города:

    «Это новый препарат, известный как «земляника». Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах».

    Авторы сообщения не указывают адреса школ, в которых якобы распространяется данный наркотик, но просят не брать от незнакомых людей конфеты, подходящие под описание. Пресс-служба областного ГУ МВД опровергла информацию, подчеркнув, что данных о появлении такого наркотика на территории Кемеровской области нет. Так как сообщения подобного рода начали распространяться по всей стране, МВД России сделало заявление:

    «В 2014–2016 годах факты распространения сообщений похожего содержания через телекоммуникационные средства связи и различные интернет-приложения также имели место, но в ходе проверок подтверждения не нашли».

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кемерово
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        Саакашвили – Порошенко: «Вы пришли на шабаше крови и держите власть на крови!»

        13:47   26 Октября 2017
        687
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        148
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4620
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        281