Кемеровчане напуганы распространением в школах новых наркотиков в виде конфет

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Кемерово, 26 октября. Сообщения о «новом наркотике» в виде конфет, распространяемом в школах Кемерово, стали все чаще появляться в социальных сетях, полиция успокаивает горожан.

Как сообщает Газета Кемерова, в социальных сетях появилась информация о «новом наркотике», который распространяют в школах города:

«Это новый препарат, известный как «земляника». Существует тип кристаллов, выглядит как клубничные поп-рок (конфета, которая шипит и «тает» в вашем рту). Он также пахнет земляникой и раздаётся детям в школьных дворах».

Авторы сообщения не указывают адреса школ, в которых якобы распространяется данный наркотик, но просят не брать от незнакомых людей конфеты, подходящие под описание. Пресс-служба областного ГУ МВД опровергла информацию, подчеркнув, что данных о появлении такого наркотика на территории Кемеровской области нет. Так как сообщения подобного рода начали распространяться по всей стране, МВД России сделало заявление: