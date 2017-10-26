Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана

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Эрбиль, 26 октября. Совет безопасности Иракского Курдистана предупредил о подготовке новой атаки со стороны Багдада.

Совбез Курдистана заявил, что в предполагаемой атаке примут участие правительственные войска Ирака, а также шиитские «Народные мобилизационные силы» («Хашд аш-Шааби»), поддерживаемые Ираном.

Курды ожидают начала очередной атаки в районе второго по величине города страны Мосуле, не смотря на предложение Багдаду со стороны Эрбиля прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

Провинция Ниневия, в которой расположен Мосул, граничит с курдской автономией, часть этого многоэтнического региона принимала участие в референдуме о независимости Курдистана.