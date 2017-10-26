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Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана
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    Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана

    15:23  26 Октября 2017
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    Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана

    Эрбиль, 26 октября. Совет безопасности Иракского Курдистана предупредил о подготовке новой атаки со стороны Багдада.

    Совбез Курдистана заявил, что в предполагаемой атаке примут участие правительственные войска Ирака, а также шиитские «Народные мобилизационные силы» («Хашд аш-Шааби»), поддерживаемые Ираном.

    Курды ожидают начала очередной атаки в районе второго по величине города страны Мосуле, не смотря на предложение Багдаду со стороны Эрбиля прекратить боевые действия и перейти к переговорам.

    Провинция Ниневия, в которой расположен Мосул, граничит с курдской автономией, часть этого многоэтнического региона принимала участие в референдуме о независимости Курдистана.

    Курды уверены, что Багдад готовит новую атаку против Курдистана

    Автор: Алексей Громов
    #курды #мосул #ирак #хашд аш-шааби #эрбиль
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